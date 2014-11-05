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На выставке в Лейпциге появятся работы приморских реставраторов

05 Ноября 2014, 16:25 | Приморье

С 6 по 8 ноября в выставочном комплексе Exhibition Centre Leipzig (г.Лейпциг, Германия) проходит международная реставрационная выставка Denkmal-2014, которая, начиная с 1994-го года, проводится раз в два года под патронажем ЮНЕСКО и является в Европе выставкой №1 по вопросам охраны и реставрации культурного наследия и реновации городских ландшафтов.

Генеральный директор компании «Дальстройбизнес-II» Александр СУББОТИН отметил, что на стенде компании, представленном в Лейпциг – объекты, которыми наши строители-рестовраторы гордятся и считают достойными быть показанными на очень высоком уровне. Прежде всего – это уникальные работы по воссозданию колокольни храма и шатра часовни Александра НЕВСКОГО в Марфо-Мариинской обители на Седанке. Так же выставлены такие работы как Триумфальная арка цесаревича Николая во Владивостоке, реставрация Пушкинского театра и многие другие объекты, выполненные в последние 20 лет. На выставке также представлен дипломный проект сотрудника компании по реставрации исторического объекта – дом Яна ЯНКОВСКОГО в бухте Витязь Приморского края.

Помощь в подборе материалов к выставке в Лейпциге «Владстройбизнесу-II» оказали А.В. МЯЛК, Т.К. ЯХНО, К.В. ВОЛОШИН и А.В. ГРАБОВЕНКО.  

На память посетителям стенда на выставке будут подарены открытки о Владивостокской крепости и виды города на магнитах.

Самих же приморцев эта выставка привлекла тем, что на ней есть многое стоящего того, чтобы почерпнуть для практики реставрации. Здесь будут рассмотрены важные тематические вопросы, актуальные для современного европейского рынка реставрации и защиты культурных памятников, показаны современные технологии реставрации и модели финансирования памятников архитектуры, а также влияние архитектурной и исторической составляющей на инвестиционную привлекательность территорий современных европейских мегаполисов. Будет так же представлена и мировая практика сохранения зданий в хорошем состоянии. Все это затем может быть опробовано на приморских зданиях и сооружениях.

Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: лейпциг  реставратор 
 



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