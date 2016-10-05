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Во Владивостоке презентуют проект "Человек красит место"

05 Октября 2016, 19:18 | Приморье

Во Владивостоке 7 октября в 15.00 на территории Детской библиотеки № 5 (ул. Леонова, 21) состоится мастер-класс для детей по городскому искусству и презентация росписи на фасаде библиотеки «Человек красит место», сообщает газета "Золотой Рог".

Владивостокские художники Мастерской 33+1 представят новую работу, продолжающую серию уже появившихся росписей в Вологде и Ярославле на темы позитивного городского творчества, рассказал "Золотому Рогу" Павел Шугуров, руководитель Мастерской «33+1».

Досье "Золотого Рога": В 2015 году в Ярославле появился проект «Человек красит место», который объединил производственную компанию «Ярославские краски» и городских художников. Именно там было принято решение начать небольшие изменения среды с помощью краски и с участием горожан.Проект «Человек красит место» объединил задачи преобразования и развития района, инициативность местных жителей, культуру стрит-арта, осмысление истории и современности городской территории.

Проект был представлен на всероссийском форуме «Сообщество» (2015), заседании Общественной палаты ЯО (2016), в «Шведском институте» (Стокгольм), на международном форуме «Интермузей» (2016), фестивале «Арх-Москва» (2016), форумах и конференциях в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Омске, Костроме, Вологде, Иваново и др.
В 2016 году «Человек красит место» объединил уже 3 города: Вологду, Ярославль и Владивосток и предложил городским художникам поразмышлять над образом человека, который красит место.

В сентябре художники приступили к росписи 3-х стен в своих городах.

В Ярославле 17 сентября была представлена первая работа «Человек красит место», выполненная «Ярославскими красками» художницей Аллой Беловой, - маляр, который в стиле супрематизма Малевича закрашивает тэги, нарисованные на стене уличными графиттчиками-хулиганами. В Вологде 22 сентября художники Ольга Душкина и Сергей Красильников  в парке «Кремлевский сад», на стене хозяйственной постройки, презентовали  художника-волшебника, который заботится о городе. Во Владивостоке 7 октября появится собственная интерпретация «Человека, который красит место».

Во время презентации для детей пройдет художественный мастер-класс. Проект призван запустить процесс преобразования городской среды, создания новых достопримечательностей, вовлечения творческой молодежи и более широкого круга горожан.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: мастер-класс  33+1 



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