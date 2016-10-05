Дальневосточным музыкантам - дальневосточная премия

Во Владивостоке прошла премия Grink Music Awards

Дальний Восток получил свою собственную музыкальную премию, организатором которой выступил популярный портал Grink-city.ru. В дебютной церемонии, прошедшей на минувшей неделе в клубе Place, приняло участие более 70 музыкальных групп и исполнителей. Организация и подготовка церемонии заняли несколько месяцев, но итог получился впечатляющим.

Основная идея, которая была заложена при создании портала Grink-city, - поддержка дальневосточных музыкантов. Раньше подобные проекты поддерживали другие порталы, к примеру DVrock, но в дальнейшем их работа стала угасать и сошла на нет. В настоящее время доменный адрес DVrock.ru уже занят уже другим сайтом, а последние новости в социальных сетях датируются 2013 годом.

Поэтому у организаторов церемонии появилась надежда, на то чтобы возродить музыкальное движение в Приморском крае и Дальневосточном регионе. Было решено создать площадку, где музыканты смогут найти поддержку. Также целью портала являются развитие региональной музыки и поддержка музыкальных коллективов ДВ.

«Наша команда уверена, что шанс попасть в плейлист или быть услышанными жюри для местных музыкантов – это очень круто. Их послушали, оценили - они произвели какое-то впечатление, а жюри может высказать группам свои замечания», - добавили организаторы проекта.

Площадка grink-city - это информационный портал, где размещаются новости, есть библиотека с музыкантами, которая постоянно пополняется, афиша мероприятий и раздел «хит-парады», где посетители могут прослушать разные музыкальные композиции. Каждые понедельник и пятницу на сайте появляется информация о недельных прослушиваниях композиций, которые представлены на портале. Также для молодых и амбициозных музыкантов портал предлагает сотрудничество: вместе они могут снять клип или могут получить информационную поддержку на сайте.

Проект был запущен 20 января этого года, и через полгода на нем появилась хорошая база музыкантов, у организаторов появились контакты групп, а интересных новостей становилось все больше. Онлайн-объединение групп произошло, а для того, чтобы объединить группы в офлайновом режиме, было предложено провести Grink Music Awards.

Grink Music Awards

На протяжении последних месяцев организаторы работали с дальневосточными музыкальными группами и предлагали участвовать в премии. Заявки подали более 70 коллективов. Всего выделено 6 номинаций: «Лучший рок-исполнитель», «Лучший исполнитель электронной музыки», «Лучший хип-хоп-исполнитель», «Лучший видеоклип», «Всегда первый» и «Открытие года».

Во время церемонии награждения выступили лучшие коллективы Дальнего Востока: «Марлины», The Starkillers, «Герои Комиксов», Антон АНОШКИН и Саша Ksandra. А хедлайнером события стала известная московская группа Glintshake.

Первым этапом стало открытое голосование на сайте, где посетители могли проголосовать за любимую группу. А после чего творчество номинантов отправляли в жюри.

Жюри

В состав жюри вошли известные влиятельные персоны современной российской музыки: Евгений ГОРБУНОВ – продюсер, композитор, медиахудожник, один из самых активных деятелей московской независимой сцены; Екатерина ШИЛОНОСОВА – участница музыкальных воркшопов и фестивалей RBMA; Федор ФОМИН - диджей, культурный деятель, радиоведущий, обладатель музыкальной премии Night Life Awards в 2009 и 2010 годах; Александр [rAP] ЭПОВ – рэп-исполнитель, один из основателей группы «Вульгарный ТоНН» («ВутоНН»); Олег ЧУБЫКИН – рок-музыкант и саунд-продюсер родом с Дальнего Востока, в настоящее время записывает свой альбом в студиях Лондона и Москвы; и многие другие.

По словам члена жюри Евгения Горбунова, в первую очередь при выборе победителей он смотрел на потенциал группы. «Очень немногие группы в регионах не законсервированы сами в себе. Это очень слышно. Мне кажется, что надо смотреть шире на творчество групп. Еще я старался заметить самоиронию и самокритичность в группах. Также я не знал лично ни одну группу среди представленных. И чтобы лучше понять группу, просматривал их паблики в социальных сетях, через них очень легко понять, есть ли у группы самокритичность и самоирония или они уже законсервировались», - добавил Евгений.

Призы

Тех, кого выбрали жюри и посетители портала, наградили на сцене памятными призами и комплексом серверов для промоушена своего творчества.

Группа «Extra’Версия», победившая в премии «молодые музыканты», получила возможность создания персонального сайта, проведения съемки видеоклипа с привлечением различных ресурсов grink-city, а также возможность продвижения в информационных группах в социальной сети «Вконтакте» с количеством подписчиков более 100 000 человек. Кроме того, в скором времени пройдет запись интервью участников группы для федеральных СМИ.

«Лучшим видеоклипом» признали клип Hazemybro Максима НИЗКОДУБОВА на композицию «С вами» из Владивостока.

Известная владивостокская группа «Марлины» на церемонии получила приз в номинации «Всегда первый». Статуэтками этого номинала были награждены лишь те группы, чьи синглы регулярно занимали верхние строчки хит-парада.

«Я рад, что есть такое движение. Особенно хорошо, что какая-нибудь группа может снять свой клип. А на портале Grink-city мы сразу же попали в раздел «легенды», за это хотелось бы сказать спасибо нашим фанатам. Также нам интересно все, что происходит с музыкой, и мы готовы в это вкладываться», - сказал Денис БЕРДАСОВ, фронтмен группы «Марлины».

Во время церемонии звучали выступления групп и были оглашены другие победители. В каждой номинации победителей оказалось двое - по мнению жюри и по мнению поклонников. «Лучшим рок-исполнителем» стали «Республика Марс» (по мнению зрителей) и группа «Марлины» (от по мнению жюри). «Лучшим исполнителем электронной музыки» выбрали Starcardigan (зрители) и Aoshi (жюри). «Лучшим хип-хоп-исполнителем» признали Женю Tyut (зрители) и Сашу Ksandra (жюри).

Не только премия, но и разговоры по душам

Grink Music Awards включал в себя не только церемонию вручения, но и другие мероприятия. На следующий день после вручения призов и выступлений групп, 2 октября, молодым музыкантам посчастливилось поучаствовать в лектории, где им рассказали, как работать с аудиторией, заниматься промоушеном и другими вещами. Перед участниками лектория выступили как местные ребята, так и московские специалисты. Заключительным аккордом стала вечеринка в формате after-party, для участников премии и жюри, где они смогли свободно пообщаться и лучше познакомится.

Организаторы надеются, что через несколько лет премия Grink Music Awards наберет популярность среди музыкальных коллективов Дальнего Востока.

Cергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.