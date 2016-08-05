www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Бои на озере Хасан воспроизведут во Владивостоке

05 Августа 2016, 15:56 | Приморье

Военно-историческая реконструкция боевых сражений состоится во Владивостоке завтра, 6 августа. Постановка приурочена к 78-летию Хасанских событий в Приморском крае. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", мероприятие открыто для всех желающих. 

По информации департамента внутренней политики, в реконструкции будут задействованы советская техника и оружие.

«Участниками постановки станут бойцы рабоче-крестьянской Красной армии и отряда Асано – белоэмигрантов на службе Манчжурской императорской армии. Впервые в реконструкции  будет задействован трофейный японский пикап Datsun 15T 1935 года выпуска.  Он  был захвачен Красной Армией у Квантунской армии в 1945 году и передан в Забайкальский Военный округ, благодаря чему и сохранился в нашей стране лишь в единственном экземпляре», – сообщили в ведомстве.

Традиционно постановщиками боев выступит военно-исторический клуб «Первый Дальневосточный фронт». Организаторы уже имеют большой опыт – одним из успешных проектов стала краевая реконструкция к 70-летию со дня окончания Второй мировой войны в 2015 году. Мероприятия открыты для всех желающих.

По словам вице-губернатора Александра Ролика, подобные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодежи и в точности воспроизводят исторические события.

«Зрители реконструкции окунаются в атмосферу военного времени, как будто находятся посреди роковых событий, которые когда-то пережили наши деды и прадеды. Подобный интерактивный способ изучения истории своей страны пользуется большой популярностью у молодежи. Подготовка постановок всегда проходит на высшем уровне, а сама реконструкция максимально реалистична», – подчеркнул заместитель главы региона.

Отметим, реконструкция состоится завтра, 6 августа, в Музее исторической техники на Садгороде в 13.00.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: хасан  реконструкция 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru