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Бои на озере Хасан воспроизведут во Владивостоке
Военно-историческая реконструкция боевых сражений состоится во Владивостоке завтра, 6 августа. Постановка приурочена к 78-летию Хасанских событий в Приморском крае. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", мероприятие открыто для всех желающих.
По информации департамента внутренней политики, в реконструкции будут задействованы советская техника и оружие.
«Участниками постановки станут бойцы рабоче-крестьянской Красной армии и отряда Асано – белоэмигрантов на службе Манчжурской императорской армии. Впервые в реконструкции будет задействован трофейный японский пикап Datsun 15T 1935 года выпуска. Он был захвачен Красной Армией у Квантунской армии в 1945 году и передан в Забайкальский Военный округ, благодаря чему и сохранился в нашей стране лишь в единственном экземпляре», – сообщили в ведомстве.
Традиционно постановщиками боев выступит военно-исторический клуб «Первый Дальневосточный фронт». Организаторы уже имеют большой опыт – одним из успешных проектов стала краевая реконструкция к 70-летию со дня окончания Второй мировой войны в 2015 году. Мероприятия открыты для всех желающих.
По словам вице-губернатора Александра Ролика, подобные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодежи и в точности воспроизводят исторические события.
«Зрители реконструкции окунаются в атмосферу военного времени, как будто находятся посреди роковых событий, которые когда-то пережили наши деды и прадеды. Подобный интерактивный способ изучения истории своей страны пользуется большой популярностью у молодежи. Подготовка постановок всегда проходит на высшем уровне, а сама реконструкция максимально реалистична», – подчеркнул заместитель главы региона.
Отметим, реконструкция состоится завтра, 6 августа, в Музее исторической техники на Садгороде в 13.00.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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