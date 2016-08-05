Фестивалем и шаманскими танцами отпразднуют День малочисленных народов в Приморье

Всемирный день коренных малочисленных народов Севера (КМНС) отпразднуют в Приморье в субботу, 6 августа. Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте внутренней политики, в этом году мероприятие приурочено к 110-летию со дня основания села Михайловка Ольгинского района.

«Здесь издавна проживают тазы – самобытная этническая группа, поэтому место празднования символично. Гостям праздника представят колорит национальной культуры коренных малочисленных народов, их традиции и особенности быта. Как правило, на фестиваль съезжаются представители этносов со всех северных районов Приморья», – отметили в ведомстве.

В программе празднования – дегустация национальных блюд, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, интерактивная зона. Для маленьких приморцев подготовлена отдельная развлекательная программа.

В 13.00 начнется фестиваль национальных культур, где будут исполнены самые интересные творческие номера коренных народов Приморья. С 17.00 гости праздника смогут увидеть национальные танцы на траве. Запланировано также выступление шаманов с демонстрацией традиционных обрядов.