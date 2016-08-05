www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Распечатать

Фестивалем и шаманскими танцами отпразднуют День малочисленных народов в Приморье

05 Августа 2016, 15:15 | Приморье

Всемирный день коренных малочисленных народов Севера (КМНС) отпразднуют в Приморье в субботу, 6 августа. Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте внутренней политики, в этом году мероприятие приурочено к 110-летию со дня основания села Михайловка Ольгинского района.

 «Здесь издавна проживают тазы – самобытная этническая группа, поэтому место празднования символично. Гостям праздника представят колорит национальной культуры коренных малочисленных народов, их традиции и особенности быта. Как правило, на фестиваль съезжаются представители этносов со всех северных районов Приморья», – отметили в ведомстве.

В программе празднования – дегустация национальных блюд, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, интерактивная зона. Для маленьких приморцев подготовлена отдельная развлекательная программа.

В 13.00 начнется фестиваль национальных культур, где будут исполнены самые интересные творческие номера коренных народов Приморья. С 17.00 гости праздника смогут увидеть национальные танцы на траве. Запланировано также выступление шаманов с демонстрацией традиционных обрядов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: шаман  народ  фестиваль 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru