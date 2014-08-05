"Красная армия" начнет свой кинопоход с Приморья

Документальный фильм американского режиссера Гейба Польски о советском хоккее «Красная армия», вошедший в программу специальных показов в рамках 67 Каннского фестиваля, приморцы увидят одними из первых в России. Об этом сегодня, 5 августа, в ходе пресс-конференции рассказал генеральный директор XII Международного кинофестиваля стран АТР Ефим Звеняцкий.

Первый показ состоится 10 сентября в КСК «Фетисов-арене», второй показ пройдет в фестивальные дни в кинотеатре «Уссури».

Фильм стал открытием Международного Московского кинофестиваля, который прошел в Москве в июне. «Красная армия» - документальный фильм о легендарных советских хоккеистах и клубе ЦСКА. Повествование в фильме ведется от лица капитана сборной СССР Вячеслава Фетисова - звезды ЦСКА и НХЛ, а сейчас члена Совета Федерации РФ.

Напомним, XII Международный кинофестиваль стран АТР в этом году пройдет в Приморье с 13 по 19 сентября. Открытие кинофестиваля в этом году состоится в Приморском театре оперы и балета.

Газета "Золотой Рог", Zrpress.Ru.