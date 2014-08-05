Президентом кинофестиваля "Меридианы Тихого" станет Владимир Меньшов

Известный российский режиссер Владимир Меньшов не только приедет в Приморье на «Меридианы Тихого» в Приморье, но и станет президентом кинофестиваля. Об этом 4 августа, в ходе заседания оргкомитета фестиваля «Меридианы Тихого» рассказал генеральный директор фестиваля Ефим Звеняцкий.

«В Приморье Владимир Меньшов отметит свой 75-летний юбилей. Он подтвердил свое участие в «Меридианах Тихого», это почетно и приятно для нас», - сказал он.

Также стало известно, что открытие XII международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» состоится в Приморском театре оперы и балета.

Вновь по районам края пройдут кинотуры, в которых примут участие ведущие российские артисты – Владимир Долинский, Даниил Спиваковский и многие другие.

Одним из гостей кинофестиваля станет известный американский актер Эдриан Броуди.

Вице-губернатор Приморского края Татьяна Заболотная отметила, что «Меридианы Тихого» - гордость Приморья.

«Это единственный кинофестиваль в стране, который демонстрирует фильмы стран АТР, это очень ценно для Приморья. «Меридианы Тихого» - ежегодный праздник для всех приморцев», - сказала она.

Напомним, XII Международный Кинофестиваль стран АТР в этом году пройдет в Приморье с 13 по 19 сентября.

ZRPRESS.RU, Владивосток.