Fashion-дизайнер Маша Ламзина показала Владивостоку осеннюю коллекцию FALL17

Презентация коллекции FALL17 известного в Приморье fashion-дизайнера и художницы по ткани Маши Ламзиной состоялась в Галерее современного искусства Арка во Владивостоке. В формате перформанса была представлена осенняя коллекция одежды с оригинальными принтами, выполненными в авторской технике.

- Эта коллекция - мои эксперименты, - говорит Маша Ламзина. - Было очень интересно взаимодействовать с моделями и то, что было показано сегодня, – это результат работы многих людей. Я делюсь с ними своими творческими амбициями, планами, и люди доверяют мне и поддерживают. В показе участвовало больше 20 моделей, с ними работали визажисты, в организации события участвовали сотрудники галереи Арка.





Основные клиенты дизайнера, по ее словам, это люди, которым интересна мода как искусство. Ее коллекции знакомы не только российским ценителям авторских моделей, но и зарубежным. Маша не редкий гость и на международных выставочных мероприятиях. Буквально на днях она вернулась из Японии, с выставки 6th Kyoto Art Exhibition, где была единственным участником из России. На выставку в соседнюю страну ее пригласили сами японцы, обратив внимание на близость творческой манеры дизайнера к японской традиции. Впрочем, японская культура – не единственный источник, формирующий индивидуальный почерк художника. Ее рисунки на тканях тесно связаны с поп-артом. Коллекции принтов, текстильных инсталляций всегда привлекали внимание не только понятным, легко читаемым языком символов и знаков, иронией и откровенным эротизмом, но и глубиной образов, созданных под влиянием восточных мистических учений.











- Для этой коллекции элементы поп-арта и вообще поп-культуры играют очень важную роль, - говорит Маша Ламзина. - Я изучаю, пробую, практикую разные духовные, философские, мистические традиции, поэтому как художнику мне интересно взаимодействие со зрителем на таком глубинном уровне. Я пытаюсь символами вывести зрителя на диалог с собой. Какие эмоции это вызывает? Почему вызывает эти эмоции? В своих рисунках я использую все, что есть в нашей жизни, не придумываю ничего нового, от себя личного. Использую очень понятные символы.

Елена АБАШЕВА.