Дальнегорск совсем скоро увидит свою главную красавицу

ПРИМОРЬЕ, 5 июля, ZRPRESS. Самое «долгоиграющее» шоу Дальнегорска подходит к логическому завершению. 14 июля в 19.00 в ДК Химиков состоится финал первого в истории города конкурса красоты такого уровня – «Мисс Дальнегорск - 2012».

Для 12 финалисток это были три месяца бесконечных тренингов. Для жителей города – три месяца интриги и ожидания. Организаторы откроют все карты на финальном шоу, где 12 самых красивых девушек города поборются за главные призы - корону и сказочное путешествие. Каждый посетитель сможет также получить эстетический десерт - фотосессию на фоне пресс-вола организаторов конкурса и возможность принять участие в съемках телепередачи о конкурсе.

На конкурс было подано 50 заявок на участие. Но строгое жюри из 9 человек отобрало в конце концов только 12 девушек. Впереди - финальное шоу и After Party.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».