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Гендиректор Pacific Meridian Ефим Звеняцкий напомнил о целях кинофестиваля

05 Июня 2017, 10:46 | Приморье

Церемония открытия XV юбилейного кинофестиваля Pacific Meridian пройдет во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

На первом пресс-ланче оргкомитет озвучил главных персон и статусные фильмы XV юбилейного кинофестиваля Pacific Meridian, который по традиции пройдет во Владивостоке при поддержке администрации Приморского края с 9 по 15 сентября 2017 года.


 

Пресс-ланч проходил в необычном формате: не привычная трибуна со спикерами и сидящие в партере журналисты, а общий стол в гастробаре Gusto, за которым актуальные вопросы  будущего взаимодействия можно было обсудить в непринужденной обстановке. На встрече присутствовали не только представители официальных СМИ, но и известные в широких владивостокских кругах блогеры и медийные персоны, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе кинофестиваля.

О целях и задачах фестиваля напомнил генеральный директор Ефим Звеняцкий:

- Мы несем  очень важную миссию, в течение 15 лет влюбляя выдающихся людей в наш город. И мы значительны теми людьми, которые стали передатчиками этой интонации о Владивостоке.

Передатчиками культурного кода XV юбилейного кинофестиваля Pacific Meridian и Владивостока в этом году станут президент Гильдии кинокритиков и киноведов Кирилл Разлогов, режиссер Павел Лунгин, ректор ВГИК Владимир Малышев, режиссер Алексей Учитель. Откроет кинофестиваль известная французская актриса Фанни Ардан. Имена президента фестиваля и председателя основного жюри пока держатся в тайне – на юбилейном кинофестивале обе эти фигуры должны быть со знаковыми для российского кинематографа именами и переговоры еще ведутся. А вот состав основного жюри уже практически сформирован, известно, что в него войдут португальский режиссер Жуан Педру Родригеш, директор итальянского культурного института Ольга Страда, куратор Берлинского кинофестиваля Кристоф Терхещте из Германии, а также представители киноиндустрии Шри-Ланки и Индонезии.

Заявки на участие в кинофестивале оргкомитет принимает официально до 20-го июня, пока прислали свои картины 87 стран, в отборе находится около тысячи фильмов.


 

- Вы можете представить, в каком режиме мы должны их смотреть и в каком формате существовать, - пошутил программный директор фестиваля Юрий Гончаров.

Больше всего в различных программах кинофестиваля будет российских фильмов, из интересных перспективных новинок – фильм «Теснота» Кантемира Балагова, новая работа Юрия Грымова «Три сестры. 120 лет спустя» - современная интерпретация чеховской пьесы, новая картина Бориса Хлебникова «Аритмия», «Холодное танго» Павла Чухрая, фильм закрытия «Кинотавра 2017» - продолжение истории «Про любoff» Анны Меликян, где снялось огромное количество звезд российского экрана.

В этом году спецпрограмма “В фокусе”  будет посвящена Японии, и поэтому на XV юбилейном кинофестивале Pacific Meridian мы сможем увидеть срез японского современного кинематографа – разные жанры, метражи, режиссеров.

 


 

Особое внимание будет уделено кинематографу нулевых, ведь, как объяснил куратор кинопрограмм Андрей Василенко, первое десятилетие нового века ознаменовалось мощным расцветом азиатского кино: Цзя Чжанке, Ли Чхан-дон, Ким Ки Дук, Апичатпонг Вирасетакул – заявили о себе на мировом экране, и в программе кинофестиваля мы увидим самые яркие работы этих режиссеров. Также в этом году особое место в программе займут комедии, но комедии, произведенным не голливудской машиной.

- Когда я говорю «хорошее кино», я не имею в виду исключительно радостные фильмы или исключительно артхаус, - подвел итог пресс-конференции Ефим Звеняцкий. – Я говорю про простые внятные фильмы, которым сможет порадоваться каждый зритель.

Церемония открытия кинофестиваля традиционно пройдет на Приморской сцене Мариинского театра 9 сентября, а церемония закрытия –  15-го в кинотеатре «Океан IMAX». Между двумя этими датами - шесть дней, когда владивостокский зритель сможет погрузиться в повседневную реальность жизни людей из близкого Китая или далекой Мексики, ощутить другой масштаб чувств и переживаний, в бытовых деталях почерпнуть возможность сверх-тонкого понимания жизни и через других узнать о самом себе нечто новое.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: pacific meridian  кинофестиваль 



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