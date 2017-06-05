Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гендиректор Pacific Meridian Ефим Звеняцкий напомнил о целях кинофестиваля
Церемония открытия XV юбилейного кинофестиваля Pacific Meridian пройдет во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
На первом пресс-ланче оргкомитет озвучил главных персон и статусные фильмы XV юбилейного кинофестиваля Pacific Meridian, который по традиции пройдет во Владивостоке при поддержке администрации Приморского края с 9 по 15 сентября 2017 года.
Пресс-ланч проходил в необычном формате: не привычная трибуна со спикерами и сидящие в партере журналисты, а общий стол в гастробаре Gusto, за которым актуальные вопросы будущего взаимодействия можно было обсудить в непринужденной обстановке. На встрече присутствовали не только представители официальных СМИ, но и известные в широких владивостокских кругах блогеры и медийные персоны, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе кинофестиваля.
О целях и задачах фестиваля напомнил генеральный директор Ефим Звеняцкий:
- Мы несем очень важную миссию, в течение 15 лет влюбляя выдающихся людей в наш город. И мы значительны теми людьми, которые стали передатчиками этой интонации о Владивостоке.
Передатчиками культурного кода XV юбилейного кинофестиваля Pacific Meridian и Владивостока в этом году станут президент Гильдии кинокритиков и киноведов Кирилл Разлогов, режиссер Павел Лунгин, ректор ВГИК Владимир Малышев, режиссер Алексей Учитель. Откроет кинофестиваль известная французская актриса Фанни Ардан. Имена президента фестиваля и председателя основного жюри пока держатся в тайне – на юбилейном кинофестивале обе эти фигуры должны быть со знаковыми для российского кинематографа именами и переговоры еще ведутся. А вот состав основного жюри уже практически сформирован, известно, что в него войдут португальский режиссер Жуан Педру Родригеш, директор итальянского культурного института Ольга Страда, куратор Берлинского кинофестиваля Кристоф Терхещте из Германии, а также представители киноиндустрии Шри-Ланки и Индонезии.
Заявки на участие в кинофестивале оргкомитет принимает официально до 20-го июня, пока прислали свои картины 87 стран, в отборе находится около тысячи фильмов.
- Вы можете представить, в каком режиме мы должны их смотреть и в каком формате существовать, - пошутил программный директор фестиваля Юрий Гончаров.
Больше всего в различных программах кинофестиваля будет российских фильмов, из интересных перспективных новинок – фильм «Теснота» Кантемира Балагова, новая работа Юрия Грымова «Три сестры. 120 лет спустя» - современная интерпретация чеховской пьесы, новая картина Бориса Хлебникова «Аритмия», «Холодное танго» Павла Чухрая, фильм закрытия «Кинотавра 2017» - продолжение истории «Про любoff» Анны Меликян, где снялось огромное количество звезд российского экрана.
В этом году спецпрограмма “В фокусе” будет посвящена Японии, и поэтому на XV юбилейном кинофестивале Pacific Meridian мы сможем увидеть срез японского современного кинематографа – разные жанры, метражи, режиссеров.
Особое внимание будет уделено кинематографу нулевых, ведь, как объяснил куратор кинопрограмм Андрей Василенко, первое десятилетие нового века ознаменовалось мощным расцветом азиатского кино: Цзя Чжанке, Ли Чхан-дон, Ким Ки Дук, Апичатпонг Вирасетакул – заявили о себе на мировом экране, и в программе кинофестиваля мы увидим самые яркие работы этих режиссеров. Также в этом году особое место в программе займут комедии, но комедии, произведенным не голливудской машиной.
- Когда я говорю «хорошее кино», я не имею в виду исключительно радостные фильмы или исключительно артхаус, - подвел итог пресс-конференции Ефим Звеняцкий. – Я говорю про простые внятные фильмы, которым сможет порадоваться каждый зритель.
Церемония открытия кинофестиваля традиционно пройдет на Приморской сцене Мариинского театра 9 сентября, а церемония закрытия – 15-го в кинотеатре «Океан IMAX». Между двумя этими датами - шесть дней, когда владивостокский зритель сможет погрузиться в повседневную реальность жизни людей из близкого Китая или далекой Мексики, ощутить другой масштаб чувств и переживаний, в бытовых деталях почерпнуть возможность сверх-тонкого понимания жизни и через других узнать о самом себе нечто новое.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Гендиректор Pacific Meridian Ефим Звеняцкий напомнил о целях кинофестиваля
- Кинофестиваль "Точка возврата" получил статус "дальневосточный"
- Во Владивостоке готовится к открытию персональная выставка Александры Анюхиной "Я пилигрим"
- В Приморье вышла в свет первая в истории Антология дальневосточной литературы
- Во Владивостоке премьеру оперы "Игрок" представят два звёздных состава артистов
- Во Владивостоке фотограф Елена Мельникова, благодаря лени, сказала 365 фотослов
- В Приморье отметят Всемирный День хорового пения
- Жителей и гостей Владивостока приглашают в Музей им. В.К. Арсеньева
- Во Владивостоке гурманы рекламы утолили голод
- Владивостокский камерный театр "Белая лошадь" вновь оказался под угрозой закрытия
Новости раздела
- Гендиректор Pacific Meridian Ефим Звеняцкий напомнил о целях кинофестиваля
- Владивосток вновь встречает полюбившуюся рок-группу Three for Silver
- В Приморье начался 30-дневный интерактивный киномарафон
- Кинофестиваль "Точка возврата" получил статус "дальневосточный"
- В поселке Трудовое открылась современная библиотека
- Федеральные бренды превращают Владивосток в культурную столицу
- Во Владивостоке готовится к открытию персональная выставка Александры Анюхиной "Я пилигрим"
- Жители Приморья могут посмотреть фильмы, которые получили "Оскар" в 2017 году
- В Приморье вышла в свет первая в истории Антология дальневосточной литературы
- Во Владивостоке премьеру оперы "Игрок" представят два звёздных состава артистов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Игорная зона "Приморье" потеряла первого инвестора
- Губернатор китайской провинции Хэйлунцзян пообещал Приморью миллиарды долларов инвестиций
- Авторынки Приморья: 70% машин в продаже без ПТС
- Прогулки по Пхеньяну: Город в обычной жизни - в условиях санкций, изоляции, без паники
- Хабаровский край и Амурская область "скакнули" в рейтинге инвестпривлекательности
- Дальний Восток пытается ухватиться за въездной туризм
- На Камчатке началась путина с планом добыть более 186 тысяч тонн тихоокеанских лососей
- Бюджетники и военнослужащие первыми в Приморье переходят на новую платежную систему "МИР"
- Российско-японская компания по привлечению инвестиций начнет свою работу на Дальнем Востоке
- На Дальнем Востоке реализуют нацпроект по строительству солнечно-дизельных энергоустановок