Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток вновь встречает полюбившуюся рок-группу Three for Silver
Дальневосточный тур рок-группы Three for Silver : от Владивостока и Петропавловска-Камчатского до Артема, Уссурийска и Чугуевки
С 10 по 16 мая музыкальное трио Three for Silver (Портленд, Орегон) проведет уникальный гастрольный тур по городам Дальнего Востока. Благодаря поддержке Генерального консульства США и российских партнеров концерты американских музыкантов пройдут не только в крупных городах, но и в населенных пунктах, где иностранные гастролеры бывают не так часто.
10 мая Three for Silver проведут мастер-класс в музыкальной школе Артема, а вечером сыграют в баре Rock’n’Roll Уссурийска. 11 мая американские музыканты выступят с концертом в селе Чугуевка. 12 мая группа сыграет во Владивостоке в баре Dublin. После этого трио вылетит на Камчатку. Там они встретятся со студентами Камчатского колледжа искусств, сыграют концерт в Доме культуры и творчества молодежи г. Елизово (15 мая) и в Филармонии Петропавловска-Камчатского (16 мая).
«В прошлом году, когда группа Three for Silver приезжала в Россию по линии ассоциации городов-побратимов «Портленд-Хабаровск», они поразили слушателей удивительной особенностью, - рассказывает Эрик Пагнер, консул по вопросам культуры, печати и образования. – Трио звучит одинаково ярко и на огромных площадях, и в классических концертных залах, и в барах, и даже просто в парке. Поэтому мы решили еще раз пригласить Three for Silver на Дальний Восток, чтобы они сыграли в том числе и в отдаленных уголках этого огромного региона. Ведь концерты – это, прежде всего, общение между простыми людьми. И, мне кажется, это будет прекрасный диалог».
Трио американских музыкантов в составе Лукас Ворфорд (акустический бас, банджо, вокал), Лорэн Сертейн (аккордеон, вокал), Грегори Эллисон (скрипка, мандолина) играет более 200 концертов в год - от США и России, до Ирландии и Греции. Участники группы, имеющие классическое музыкальное образование, определяют свой жанр как «acoustic anything» (акустическое всё, что угодно), что довольно точно отражает проблемы с определением музыкального стиля Three For Silver. Кто-то из критиков считает, что это «экспериментальный рок», кто-то говорит, что это «глобал фолк», другие пишут, что это музыка «одновременно и новая, и вне времени», что это «ретро, которое не нашло своей эпохи» и т.д.
Официальный вебсайт Three for Silver https://threeforsilver.bandcamp.com
Новости тематики
- Владивосток вновь встречает полюбившуюся рок-группу Three for Silver
- "Эрмитаж - Владивосток" открывает выставку группы ПАЗАРХ "Легче сказанного"
- Историю Якутии представили во Владивостоке
- Новые тома альбома "Пути великих свершений" посвящены Якутской экспедиции Академии наук СССР
- Во Владивостоке в антикварной галерее "Раритет" открыта новая выставка ретро-фотографий
- Поклонники поэзии вновь ждут Дмитрия Олейника во Владивостоке
- Во Владивостоке на джазовом фестивале сыграют саксофонист из Гарлема и трио московских джазменов
- Приморье хочет стать российским Голливудом
- Дальневосточным музыкантам - дальневосточная премия
- Во Владивостоке завершился 14-й Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"
Новости раздела
- Владивосток вновь встречает полюбившуюся рок-группу Three for Silver
- В Приморье начался 30-дневный интерактивный киномарафон
- Кинофестиваль "Точка возврата" получил статус "дальневосточный"
- В поселке Трудовое открылась современная библиотека
- Федеральные бренды превращают Владивосток в культурную столицу
- Во Владивостоке готовится к открытию персональная выставка Александры Анюхиной "Я пилигрим"
- Жители Приморья могут посмотреть фильмы, которые получили "Оскар" в 2017 году
- В Приморье вышла в свет первая в истории Антология дальневосточной литературы
- Во Владивостоке премьеру оперы "Игрок" представят два звёздных состава артистов
- Во Владивостоке лауреат премии EMMY представит фильм об уникальном опыте Сан-Франциско
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Абрамович покупает один из крупнейших портов Приморского края
- Приморцы узнают, на каких АЗС лучше не заправляться
- "Примсоцбанк" приглашает партнеров на актуальный семинар
- Транспортный налог можно не платить
- Стало известно, лидер какой страны примет участие в Восточном экономическом форуме
- Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР
- Северокорейская ракета взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта
- Льготы по имущественным налогам действуют
- Контрафакт в Приморье идет в печь (фото)
- Фестиваль черно-белого кино начала XX века пройдет в ДВФУ