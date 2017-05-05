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Владивосток вновь встречает полюбившуюся рок-группу Three for Silver

05 Мая 2017, 15:10 | Приморье

Дальневосточный тур рок-группы Three for Silver : от Владивостока и Петропавловска-Камчатского до Артема, Уссурийска и Чугуевки

С 10 по 16 мая музыкальное трио Three for Silver (Портленд, Орегон) проведет уникальный гастрольный тур по городам Дальнего Востока. Благодаря поддержке Генерального консульства США и российских партнеров концерты американских музыкантов пройдут не только в крупных городах, но и в населенных пунктах, где иностранные гастролеры бывают не так часто.

10 мая Three for Silver проведут мастер-класс в музыкальной школе Артема, а вечером сыграют в баре Rock’n’Roll  Уссурийска.  11 мая американские музыканты выступят с концертом в селе Чугуевка.  12 мая группа сыграет во Владивостоке в баре Dublin. После этого трио вылетит на Камчатку. Там они встретятся со  студентами Камчатского колледжа искусств, сыграют концерт в Доме культуры и творчества молодежи г. Елизово (15 мая) и в Филармонии Петропавловска-Камчатского (16 мая).

«В прошлом году, когда группа Three for Silver приезжала в Россию по линии ассоциации городов-побратимов «Портленд-Хабаровск», они поразили слушателей  удивительной особенностью, - рассказывает Эрик Пагнер, консул по вопросам культуры, печати и образования. – Трио звучит одинаково ярко и на огромных площадях, и в классических концертных залах, и в барах, и даже просто в парке.  Поэтому мы решили еще раз пригласить Three for Silver на Дальний Восток, чтобы они сыграли в том числе и в отдаленных уголках этого огромного региона. Ведь концерты – это, прежде всего, общение между простыми людьми.  И, мне кажется, это будет прекрасный диалог».

Трио американских музыкантов в составе Лукас Ворфорд (акустический бас, банджо, вокал), Лорэн Сертейн (аккордеон, вокал), Грегори Эллисон (скрипка, мандолина) играет более 200 концертов в год - от США и России, до Ирландии и Греции.  Участники группы, имеющие классическое музыкальное образование, определяют свой жанр как «acoustic anything» (акустическое всё, что угодно), что довольно точно отражает проблемы с определением  музыкального стиля Three For Silver.  Кто-то из критиков считает, что это «экспериментальный рок», кто-то говорит, что это «глобал фолк»,  другие пишут, что это музыка «одновременно и новая, и вне времени», что это «ретро, которое не нашло своей эпохи» и т.д.  

Официальный вебсайт Three for Silver https://threeforsilver.bandcamp.com 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: гастроли  three for silver 



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