Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток вместе со всей страной увидит "Коридор бессмертия"
1 мая во Владивостоке в сети кинотеатров "Иллюзион" начнется показ полнометражного художественного фильма "Коридор бессмертия" Федора Попова
Фильм основан на реальных событиях и посвящен малоизвестному факту периода Великой Отечественной войны – строительству и работе секретной железнодорожной магистрали, соединившей осажденный Ленинград с «большой землей», сообщили журналу «Дальневосточный капитал» в АНО «Творческая студия «Стелла».
Строительство железнодорожной ветки от станции Шлиссербург до станции Поляны началось сразу после прорыва блокады Ленинграда, в январе 1943 года. 33-километровая магистраль, проложенная под огнем противника за 17 дней, позволила связать осажденный город с Большой землей. По ней было доставлено 75% грузов, остальное дала ладожская Дорога Жизни.
В апреле 1943 года по «Коридору смерти» из Ленинграда в Москву вывезли части первого советского циклотрона, зарытого в июне 1941 года во дворе ЛФТИ. В Москве циклотрон был передан в лабораторию №2, работавшую под руководством И.В. Курчатова над созданием советской атомной бомбы. Этот факт вошел в основу кульминационного эпизода фильма.
В основу сценария легли исследования и документы военного историка и писателя В.М.Ковальчука. Прототипами некоторых главных героев стали реальные участники тех событий.
Главным литературным и историческим консультантом фильма был писатель-фронтовик, Почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин. Его 100-летний юбилей отмечался в январе 2019 года.
Федор Попов, один из авторов сценария и режиссер фильма "Коридор бессмертия" наткнулся на историю о секретной железной дороге случайно в журнальной заметке. Прочитав ее, темой заболел, и началась работа по поиску документов, оставшихся в живых свидетелей. В результате, основные герои фильма являются прототипами фактических участников событий, железнодорожников. Каждая сцена фильма с максимальной точностью воссоздает атмосферу осажденного Ленинграда, условия работы людей в тяжелое военное время на железнодорожной технике, которая использовалась в те годы. Действия актеров, играющих железнодорожников, соответствуют в деталях военной действительности. Это оценили уже ветераны железной дороги, участники и свидетели событий тех лет, которые первыми увидели монтажную версию фильма.
Студия «СТЕЛЛА» провела ряд предпоказов «Коридора бессмертия» для ветеранов Великой Отечественной войны, представителей Министерства обороны РФ, школьников. Фильм посвящен 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.
«Главные действующие героини – вчерашние выпускницы, комсомолки, почти ровесницы нынешним старшеклассникам. Именно силами таких девчонок была построена 33-километровая железнодорожная ветка всего за 17 дней. Они же героически сопровождали эшелоны в течение года после прорыва блокады Ленинграда. Нынешние школьники должны знать о том, какими были их ровесники в 1940-е годы, об их подвиге и самоотверженном труде», - отметил режиссер Федор Попов.
«Коридор бессмертия» снимался при частичной финансовой поддержке Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и Фонда кино. Значительное организационное содействие производству фильма оказывало Министерства обороны РФ, Российский союз ветеранов, многие другие общественные организации. В народном сборе средств на производство картины участвовали тысячи простых неравнодушных людей и представители социально ответственного бизнеса.
Досье "Дальневосточного капитала": АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА». Главное направление работы студии – производство игровых полнометражных кинофильмов, а также документальных и анимационных фильмов. Картины киностудии — лауреаты Премии Российской Киноакадемии «Ника», Национальной Кинопремии «Золотой Орёл», Приза Международной Федерации Кинопрессы FIPRESCI. Они представляли Россию на кинофестивалях в Берлине, Карловых Варах, Москве, Варшаве и многих других. Главное поле интересов студии на данный момент – социально значимые проекты. Так за последние годы была подготовлена серия фильмов о блокаде Ленинграда – документальные фильмы «Колонисты», «Блокадная кровь» и «Женщины блокады» и военно-исторический художественный фильм «Коридор бессмертия».
Художественный фильм "Коридор бессмертия"
В ролях: Анастасия Цибизова, Артём Алексеев, Светлана Смирнова, Александр Яценко, Анатолий Горячев, Александр Обласов, Дарья Екамасова, Игорь Ясулович, Тагир Рахимов, Хавьер Кальво, Саара Кадак, и другие.
Производство: «Творческая студия «СТЕЛЛА»
Режиссер-постановщик: Федор Попов
Авторы сценария: Дмитрий Каралис, Федор Попов
Продюсер: Федор Попов
Сопродюсер: Александр Броварец
Исторический и литературный консультант: Даниил Гранин
Операторы-постановщики: Максим Шинкоренко, Игорь Гринякин
Композитор: Андрей Головин
Художник-постановщик: Александр Батенев
Монтаж: Александр Хачко
Расписание кинопоказов фильма "Коридор смерти" будет опубликовано на сайте сети кинотеатров "Иллюзион".
Журнал "Дальневосточный капитал".
Новости тематики
- Юных приморцев ждут в академии хореографии
- Солисты Сеульской оперы открыли "Дальневосточную весну" во Владивостоке
- "Роман над облаками" с авиакомпанией "Россия" - ЛиТР-2019 осваивает шестой океан
- Александр Городний: Надеюсь на здравый смысл и… на губернатора
- Владивосток вместе со всей страной увидит "Коридор бессмертия"
- Во Владивостоке вышла книга стихов Сергея Крившенко
- Во Владивостоке "Дальневосточные разлучницы" устроили "Весну блаженную"
- Владивосток открывает Международный турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Восточное побережье 2019"
- Проект "Посмотри на Владивосток" путешествует по Приморью
- Владивосток собрал "Танцующую Азию"
Новости раздела
- Юных приморцев ждут в академии хореографии
- Жители Приморья смогут смотреть уникальный телеканал UFC ТВ
- Солисты Сеульской оперы открыли "Дальневосточную весну" во Владивостоке
- Музыканты из столицы Техаса сыграют хип-хоп в Находке и Владивостоке
- "Роман над облаками" с авиакомпанией "Россия" - ЛиТР-2019 осваивает шестой океан
- Александр Городний: Надеюсь на здравый смысл и… на губернатора
- Владивосток вместе со всей страной увидит "Коридор бессмертия"
- Во Владивостоке вышла книга стихов Сергея Крившенко
- Во Владивостоке "Дальневосточные разлучницы" устроили "Весну блаженную"
- Легендарный кутюрье Карл Лагерфельд мог бы быть жителем Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье исчезло целое озеро
- Гостиница не на том месте
- Рабочие приступили к демонтажу на популярном рынке на Спортивке
- Владивостокский ТРЦ "Калина Молл" обошел всех
- Приморье дождалось метанола
- Резидент свободного порта запустил производство снеков из морепродуктов в Приморье
- В Приморье появится новый порт
- "Я не Каплан и в Ленина не стрелял?!"
- Подписано соглашение о строительстве глубоководного порта на Камчатке
- Инвесторы рассматривают возможность строительства фармацевтического завода в Приамурье