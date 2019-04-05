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Владивосток вместе со всей страной увидит "Коридор бессмертия"

05 Апреля 2019, 11:39 | Приморье

1 мая во Владивостоке в сети кинотеатров "Иллюзион" начнется показ полнометражного художественного фильма "Коридор бессмертия" Федора Попова

Фильм основан на реальных событиях и посвящен малоизвестному факту периода Великой Отечественной войны – строительству и работе секретной железнодорожной магистрали, соединившей осажденный Ленинград с «большой землей», сообщили журналу «Дальневосточный капитал» в АНО «Творческая студия «Стелла».

Строительство железнодорожной ветки от станции Шлиссербург до станции Поляны началось сразу после прорыва блокады Ленинграда, в январе 1943 года. 33-километровая магистраль, проложенная под огнем противника за 17 дней, позволила связать осажденный город с Большой землей. По ней было доставлено 75% грузов, остальное дала ладожская Дорога Жизни.

В апреле 1943 года по «Коридору смерти» из Ленинграда в Москву вывезли части первого советского циклотрона, зарытого в июне 1941 года во дворе ЛФТИ. В Москве циклотрон был передан в лабораторию №2, работавшую под руководством И.В. Курчатова над созданием советской атомной бомбы. Этот факт вошел в основу кульминационного эпизода фильма.

В основу сценария легли исследования и документы военного историка и писателя В.М.Ковальчука. Прототипами некоторых главных героев стали реальные участники тех событий.

Главным литературным и историческим консультантом фильма был писатель-фронтовик, Почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин. Его 100-летний юбилей отмечался  в январе 2019 года.

 

HD Трейлеры
 

Федор Попов, один из авторов сценария и режиссер фильма "Коридор бессмертия" наткнулся на историю о секретной железной дороге случайно в журнальной заметке. Прочитав ее, темой заболел, и началась работа по поиску документов, оставшихся в живых свидетелей. В результате, основные герои фильма являются прототипами фактических участников событий, железнодорожников. Каждая  сцена фильма с максимальной точностью воссоздает атмосферу осажденного Ленинграда, условия работы людей в тяжелое военное время на  железнодорожной технике, которая использовалась в те годы. Действия актеров, играющих железнодорожников, соответствуют в деталях военной действительности. Это оценили уже ветераны железной дороги,  участники и свидетели событий тех лет, которые первыми увидели монтажную версию фильма.   

Студия «СТЕЛЛА» провела ряд предпоказов «Коридора бессмертия» для ветеранов Великой Отечественной войны, представителей Министерства обороны РФ, школьников. Фильм посвящен 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

 

 

«Главные действующие героини – вчерашние выпускницы, комсомолки, почти ровесницы нынешним старшеклассникам. Именно силами таких девчонок была построена 33-километровая железнодорожная ветка всего за 17 дней. Они же героически сопровождали эшелоны в течение года после прорыва блокады Ленинграда. Нынешние школьники должны знать о том, какими были их ровесники в 1940-е годы, об их подвиге и самоотверженном труде», - отметил режиссер Федор Попов.

«Коридор бессмертия» снимался при частичной финансовой поддержке Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и Фонда кино. Значительное организационное содействие производству фильма оказывало Министерства обороны РФ, Российский союз ветеранов, многие другие общественные организации. В народном сборе средств на производство картины участвовали тысячи простых неравнодушных людей и представители социально ответственного бизнеса.

Досье "Дальневосточного капитала": АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА». Главное направление работы студии – производство игровых полнометражных кинофильмов, а также документальных и анимационных фильмов. Картины киностудии — лауреаты Премии Российской Киноакадемии «Ника», Национальной Кинопремии «Золотой Орёл», Приза Международной Федерации Кинопрессы FIPRESCI. Они представляли Россию на кинофестивалях в Берлине, Карловых Варах, Москве, Варшаве и многих других. Главное поле интересов студии на данный момент – социально значимые проекты. Так за последние годы была подготовлена серия фильмов о блокаде Ленинграда – документальные фильмы «Колонисты», «Блокадная кровь» и «Женщины блокады» и военно-исторический художественный фильм «Коридор бессмертия».

 


 

 


Художественный фильм "Коридор бессмертия" 

В ролях: Анастасия Цибизова, Артём Алексеев, Светлана Смирнова, Александр Яценко, Анатолий Горячев, Александр Обласов, Дарья Екамасова, Игорь Ясулович, Тагир Рахимов, Хавьер Кальво, Саара Кадак, и другие.

Производство: «Творческая студия «СТЕЛЛА»

Режиссер-постановщик: Федор Попов

Авторы сценария: Дмитрий Каралис, Федор Попов

Продюсер: Федор Попов

Сопродюсер: Александр Броварец

Исторический и литературный консультант: Даниил Гранин

Операторы-постановщики: Максим Шинкоренко, Игорь Гринякин

Композитор: Андрей Головин

Художник-постановщик: Александр Батенев

Монтаж: Александр Хачко

 

Расписание кинопоказов фильма "Коридор смерти" будет опубликовано на сайте сети кинотеатров "Иллюзион".

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

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Теги: Иллюзион  Коридор бессмертия  день победы  кино 



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