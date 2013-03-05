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В Приморском крае будут учить кино
Спустя десять лет после запуска кинофестиваля «Меридианы Тихого» в столице Приморья появится своя киношкола. Об этом на пресс-конференции проекта «Кинокурс» сообщил его автор и руководитель Тихон МАКАРОВ.
«После развала «Дальтелефильма» в Приморском крае кино практически нет, - сказал он. - «Меридианам Тихого» исполнилось десять лет, но нельзя сказать, что кинопроцесс получил от него существенный импульс. Так, программа «Кинопроба», которая создавалась специально для поддержки молодых кинематографистов, практически умерла после 2007 года. Тем не менее во Владивостоке много талантливых ребят, которые пока не имеют возможностей к самореализации. Им необходимо помочь».
О том, кто возглавит «Киношколу», пока неизвестно. Понятен лишь формат отбора участников. В «Кинокурсе» сможет принять участие любой житель Владивостока или Артема в возрасте до 30 лет. Достаточно заполнить заявку на сайте www.kinokursproject.ru.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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