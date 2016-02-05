Во Владивостоке "Сколково" позвали на стартап-тур художников и скульпторов

В рамках проводимого во Владивостоке Стартап-тура Фонд «Сколково» и ЦСИ «Заря» представили выставку владивостокских художников и резидентов арт-центра Заря. Об этом сообщает корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» с места события.

По замыслу авторов, данная выставка—это попытка осмысления наступающего выхода из предела восприятия окружающего времени и пространства. Занимаясь исследованиями, художники наряду с новаторами постоянно стремятся к поиску новых векторов развития в искусстве и просвещении, переосмысляя действительность, окружающее пространство и накопленный опыт.





Творцы всегда готовы выходить за рамки привычного и обыденного, фокусируясь на научных и духовных поисках, они открывают перед нами новое время и новое пространство, которое требует нестандартных способов осмысления, тем самым всецело посвящая себя созданию новой реальности.

Фото: Анастастасия КРАСИЛЬНИКОВА.







Газета «Золотой Рог», Владивосток.