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Во Владивостоке "Сколково" позвали на стартап-тур художников и скульпторов
В рамках проводимого во Владивостоке Стартап-тура Фонд «Сколково» и ЦСИ «Заря» представили выставку владивостокских художников и резидентов арт-центра Заря. Об этом сообщает корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» с места события.
По замыслу авторов, данная выставка—это попытка осмысления наступающего выхода из предела восприятия окружающего времени и пространства. Занимаясь исследованиями, художники наряду с новаторами постоянно стремятся к поиску новых векторов развития в искусстве и просвещении, переосмысляя действительность, окружающее пространство и накопленный опыт.
Творцы всегда готовы выходить за рамки привычного и обыденного, фокусируясь на научных и духовных поисках, они открывают перед нами новое время и новое пространство, которое требует нестандартных способов осмысления, тем самым всецело посвящая себя созданию новой реальности.
Фото: Анастастасия КРАСИЛЬНИКОВА.
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