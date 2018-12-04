Во Владивостоке "вскрыли" драгоценное наследие

Во Владивостоке Приморская государственная картинная галерея представила около 140 работ приморских художников из своих запасников, посвятив выставку 80-летию Приморского края и 80-летию регионального отделения Союза художников России, пишет газета "Золотой Рог".

Выставка «Приморские художники. Наследие» стала завершающей точкой в череде выставок и вернисажей, прошедших во Владивостоке по случаю 80-летних юбилеев края и регионального отделения Союза художников России.















В юбилейные дни галерея «Арка» пригласила на выставку художников, которые стояли у истоков художественного образования в крае, под названием «Плеяда». Галерея «Арт-этаж» познакомила зрителей с работами приморского авангарда 80-90-х годов прошлого века. В залах Союза художников было представлено творчество тех, кто работает сегодня. И вот мощный аккорд этой праздничной художественной сюиты от Приморской государственной картинной галереи, в коллекции которой за долгие годы собрано более 3000 работ приморских авторов, отражающих разные этапы становления приморского искусства. Поистине – драгоценное Наследие.

И тем сложнее было представить его в Парадном зале галереи, ведь вместила экспозиция из всего этого многообразия лишь около 140 работ. Маленькая часть, зато какая!

Открывая выставку, директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО рассказала, что перед организаторами стояла задача показать во всем многообразии то богатство приморского искусства, то наследие, которое хранится в фондах галереи. Как рассказала корреспонденту газеты «Золотой Рог» директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО, перед организаторами выставки стояла задача показать во всем многообразии то богатство приморского искусства, то наследие, которое хранится в Приморской картинной галерее.

- Мы тематически разделили выставку на три блока: «Начало», «Люди, город, край» и «Художники». Очень сложно было выбрать конкретные работы, потому что в галерее хранится большое количество произведений. Но хотя бы немножко отразить дух той художественной жизни, которая была во Владивостоке в 20-30-е годы прошлого века благодаря представленным произведениям Карла КАЛЬ и Николая ШТУККЕНБЕРГА, без которых немыслима история приморского искусства ХХ века. Здесь потрясающие рисунки Павла ИВАНОВА, которые, думаю, очень многие увидят впервые. 1926-1927 годы - китайский театр или китайская улочка во Владивостоке, другие работы, на которых изображен наш город в начале прошлого века. Эти вещи очень редко экспонируются.





Александр Ткаченко, "Приморский-шиповник", 1973 г.

А вот «Первое впечатление от Владивостока» Вацлава ПАНОВСКОГО (1928 год), где мы видим заснеженные сопки и несколько домов. Блок «Начало» дает возможность увидеть Владивосток глазами художников того времени, а также их самих – на портретах и автопортретах.

Раздел «Люди, город и край» стал поистине художественной одой Приморью, написанной в разных техниках, манерах, жанрах, но настолько ярко и проникновенно, что хочется вновь и вновь возвращаться то к одной, то к другой работе. Благодаря динамичной и очень насыщенной развеске, организаторам удалось показать все многообразие творчества приморских мастеров. Здесь представлены пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные картины художников разных поколений.

- Вот, например, потрясающее произведение Лидии КОЗЬМИНОЙ «Остров Владивосток», - продолжает импровизированную экскурсию директор галереи, - а в ареоле мы видим виды Владивостока 60-х годов, когда кирха еще была музеем, это замечательные гуаши художника ТРОЦЕНКО, передающие дух того времени, новые микрорайоны художника СВИРИДОВА. Владивосток - многогранный город, и мы попытались его показать именно таким, который, возможно, кто-то уже и не знает. Это многообразие раскрывается с помощью работ художников разных поколений, которые мы храним в нашей коллекции. И конечно, в разделе представлены все имена, которые составляют славу нашего искусства - Иван Васильевич РЫБАЧУК, Василий Никанорович ДОРОНИН, Кирилл Иванович ШЕБЕКО и другие.

Завершает экспозицию раздел «Художники» - редкий случай, когда представлена целая галерея портретов и автопортретов приморских мастеров. Она и оформлена так, как в мастерской художника, когда работы висят плотно, или в старинном доме, где висели работы близких и дорогих тебе людей, - в несколько хаотичной развеске. «Мы намеренно пошли по этому пути в разделе, где представлены автопортреты и портреты художников. И такой квинтэссенцией этого образа является работа Владимира ПОГРЕБНЯКА, где вы можете узнать и тех же девчат с Шикотана ВОЛКОВА, и молодого матроса РЫБАЧУКА, но все это выполнено в той стилистике, в которой работает Владимир Погребняк, - поясняет Алена Даценко.

Надо заметить, что выставка стала прекрасным поводом для встречи самих художников, дружеского общения и теплой ностальгии. Председатель Приморского отделения Союза художников России Илья Бутусов оценил ее как прекрасный подарок к юбилею организации художников.

- Недавно мы обсуждали с коллегами методы развески, потому что желание каждого художника - выставить как можно больше работ. Такой метод называется ковровой развеской, и многие к нему относятся с неким пренебрежением. Но сегодня галерея показывает, как можно выстроить пространство, разыграть экспозицию, и подает в этом плане пример. У сотрудников галереи получилось насытить эту выставку, повысить ее содержательность, но сделать это со вкусом, что очень важно, - сказал Илья Бутусов корреспонденту «Золотого Рога». – Коллекция галереи действительно богатая, хотя, конечно же, она представлена сегодня не вся. Достаточно сложно было сделать отбор, но все получилось. И ветераны – наши любимые деды – тоже здесь. Вообще, сегодня получилась теплая встреча приморских художников. Конечно, жаль, что с нами нет таких аксакалов, как Вениамин ГОНЧАРЕНКО и Кирилл ШЕБЕКО. Это досадно, потому что они очень много сделали в истории изобразительного искусства Приморского края.

Поделилась впечатлениями с газетой «Золотой Рог» гостья из Санкт-Петербурга, ведущий специалист отдела Российский центр музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского музея Елена ЕЛЕФЕРЕНКО:

- Еще знакомлюсь экспозицией, но есть очень интересные работы. Чувствуется, что художники очень любят свой город – замечательные пейзажи, прекрасная природа, порт, новые районы города - атмосфера Владивостока отражена в произведениях мастеров. Очень жаль, что многих уже нет в живых (судя по датам), но я думаю, что молодежь подхватывает инициативу и то, что было наработано в прошлые годы. Вообще, приморская школа живописи впечатляет.

Свои открытия сделала на этой выставке и искусствовед Ольга ЗОТОВА:

- Представленная экспозиция говорит о многогранности нашего искусства: здесь графика, чудесная живопись, предметы декоративно-прикладного искусства. Это разные жанры: замечательные портреты, пейзажи, натюрморты. Это художественное освоение территории. Я многие вещи знала по репродукциям, но живьем не видела. Поэтому очень радуюсь. В каждой картине - такой дух времени… Счастливы те, кто это создавал, и мы счастливые, что можем всем этим наслаждаться. Эта выставка еще раз побуждает нас сказать, что приморскому искусству нужны залы для постоянного экспонирования, ведь эти работы после выставки опять уйдут в фонды галереи. И тем, кто интересуется приморской живописью, надо поторопиться и прийти сюда.

Искусствовед Ольга ЗОТОВА и гостья из Санкт-Петербурга, ведущий специалист отдела Российский центр музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского музея Елена ЕЛЕФЕРЕНКО.

Участники вернисажа в этот вечер приглашались к открытому микрофону. Подошли к нему старейшие художники и известные в крае галеристы. Многие из выступавших были солидарны во мнении, что приморская живопись достойна отдельных помещений, отдельных залов, где будет размещена постоянная экспозиция наших художников. Звучала надежда, что эта проблема будет все-таки решена. Не ждать же следующего юбилея края, чтобы вновь увидеть «Багульник» Ивана ИОНЧЕНКОВА, «Приморский шиповник» Александра ТКАЧЕНКО или особенный автопортрет Кирилла Шебеко!









Подошедшие к открытому микрофону директор галереи Арка Вера ГЛАЗКОВА, директор галереи «Артэтаж» Александр ГОРОДНИЙ поздравили организаторов выставки «Художники Приморья. Наследие» и выразили надежду, что в крае все-таки появятся площади для постоянной экспозиции работ приморских художников.

На верхнем фото: Кирилл Шебеко. Автопортрет.

Ирина БАРАННИК, фото автора.