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В Приморье отметят Всемирный День хорового пения
Праздничный хоровой концерт состоится во Владивостоке 18 декабря, сообщает газета "Золотой Рог".
В Пушкинском театре любители хорового пения смогут послушать выступление Академического хора Дальневосточного государственного университета под руководством Елены Петуховой.
«В ожидании Рождества» - так называется музыкальная программа. Елена Петухова также представит детский хор «Алые паруса». В концерте примет участие Камерный хор Пушкинского театра (руководитель Г. Тополяк).
Мероприятие пройдёт в рамках Всемирного Дня хоровой музыки. Зрителей ждёт масса новых впечатлений и, конечно, настроение приближающегося Нового года и Рождества.
Концерт состоится в Пушкинском театре 18 декабря, начало в 17.00.
Мария БУРЕНКОВА. Фото Vl.ru.
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