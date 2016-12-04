www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.15 р. 100 JPY: 56.29 р.
EUR: 68.47 р. 10 CNY: 93.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Знай наших!
Распечатать

В Приморье отметят Всемирный День хорового пения

04 Декабря 2016, 16:13 | Приморье

Праздничный хоровой концерт состоится во Владивостоке 18 декабря, сообщает газета "Золотой Рог".

В Пушкинском театре любители хорового пения смогут послушать выступление Академического хора Дальневосточного государственного университета под руководством Елены Петуховой.

«В ожидании Рождества» - так называется музыкальная программа. Елена Петухова также представит детский хор «Алые паруса». В концерте примет участие Камерный хор Пушкинского театра (руководитель Г. Тополяк).

Мероприятие пройдёт в рамках Всемирного Дня хоровой музыки. Зрителей ждёт масса новых впечатлений и, конечно, настроение приближающегося Нового года и Рождества.

Концерт состоится в Пушкинском театре 18 декабря, начало в 17.00.

Мария БУРЕНКОВА. Фото Vl.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: хор  концерт 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru