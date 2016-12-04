В Приморье отметят Всемирный День хорового пения

Праздничный хоровой концерт состоится во Владивостоке 18 декабря, сообщает газета "Золотой Рог".

В Пушкинском театре любители хорового пения смогут послушать выступление Академического хора Дальневосточного государственного университета под руководством Елены Петуховой.

«В ожидании Рождества» - так называется музыкальная программа. Елена Петухова также представит детский хор «Алые паруса». В концерте примет участие Камерный хор Пушкинского театра (руководитель Г. Тополяк).

Мероприятие пройдёт в рамках Всемирного Дня хоровой музыки. Зрителей ждёт масса новых впечатлений и, конечно, настроение приближающегося Нового года и Рождества.

Концерт состоится в Пушкинском театре 18 декабря, начало в 17.00.

Мария БУРЕНКОВА. Фото Vl.ru.