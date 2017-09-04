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Выставка "Первозданная Россия" в ДВФУ будет работать до конца сентября

04 Сентября 2017, 13:20 | Приморье
Торжественное открытие выставки "Первозданная Россия" пройдет в рамках третьего Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября.

В церемонии примет участие заместитель Председателя Правительства РФ Александр Хлопонин. Мероприятие начнется 7 сентября в 10:30 в Кампусе Дальневосточного федерального университета (Корпус С5).

На выставке будет представлено 150 лучших работ фотографов, сделанных в самых отдаленных и труднодоступных уголках страны, и показывающих красоту и уникальность природы России. После завершения работы Форума выставка в течение сентября будет открыта для жителей и гостей Приморского края.

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» проходит в Москве с 2014 года с целью сохранения культурного и природного наследия России, развития внутреннего экологического и этнотуризма. Организаторы фестиваля – Совет Федерации РФ, Русское географическое общество, Министерство культуры РФ. В 2017 году в рамках Года экологии выставка «Первозданная Россия» при поддержке АО «СУЭК» представляется в регионах страны.

Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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Теги: фото  выставка  первозданная россия  вэф  ДВФУ 



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