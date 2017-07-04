Хэштэг: #СказаноНаКинофестивале

С 9 по 15 сентября во Владивостоке пройдет юбилейный Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». В 15 раз по традиционной синей дорожке пройдут гости и участники крупнейшего культурного события Приморья, а на киноэкранах Владивостока отметятся уникальные картины со всего мира, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кинофестиваль – это не только кинопоказы, но и беседы с людьми, которые это кино делают. Режиссеры, актеры, продюсеры обладают удивительным даром ухватить мысль и выразить ее иногда совершенно парадоксальным образом. Мы вспомнили интересные высказывания знаменитых персон, ставших гостями Pacific meridian в разные годы.

Рената Литвинова, актриса, режиссер (пресс-конференция, 2006):

- Молодым киноманам я только одно могу сказать: если ты чувствуешь себя в силах – иди и добивайся. Потому что лично я не верю в несостоявшихся гениев, если ты не состоялся, значит, не состоялся. А все эти вопли: мне не дали… Если ты хочешь, езжай в Москву, поступай, сражайся, снимай кино. Либо не претендуй. В принципе, если человек настойчиво чего-то желает, он этого достигает.

Иван Дыховичный, режиссер (интервью, 2006):

- Сегодня я наблюдаю удивительную вещь. Животному, чтобы изменить свою сущность – отрастить шерсть на лапах, например, нужно 200-300, даже тысячу лет. Как меняется женщина – три года и вокруг другие женщины. У них вырастают ноги, груди, губы… Неправда, что они это делают – ничего они не делают, это само происходит. Они все становятся блондинками. У меня реально впечатление, что у них растут волосы такого цвета. И это все – реакция на заказ, который есть в обществе. Когда был заказ на женщину без талии в платье-пальто с широкими плечами – они все были такими. Вспомните Мордюкову, которая изначально была тонкой девочкой. Я думаю, это дар. Никакая компьютерная графика этого не сделает. У них реально меняются лица, выражения глаз. И это не игра, а искренняя борьба за существование.

Александр Гордон, телеведущий, режиссер (пресс-конференция, 2011):

- Хотел бы я что-то изменить в свое фильме? Потрясающий вопрос! Представьте себе: у вас родился ребенок – ну дебил, ну сволочь, но уже родился! И какую черту характера вы хотели бы в нем изменить? Это бред. На самом деле это даже вопрос не философский, а вопрос истязания жизни. Потому что если ты хоть раз получал от жизни пинки, то тебе не хочется сдать назад ни единой секунды. Все, эта работа сделана. Кроме того, кино не может быть совершенным, потому что совершенное кино – мертвое. Все живое несовершенно. К тому же это кино сделано на том дыхании, которое было тогда, сейчас его не повторишь, и наконец, я работаю по элементарному принципу: дело сделано, совесть чиста.

Александр Роднянский, продюсер (встреча со зрителями, 2014):

- Кино всегда начинается с идеи. То, что ты хочешь рассказать и чем невозможно не поделиться. Главные ошибки у начинающих - это гигантизм и копирование других. Не нужно этого делать, используйте свои возможности, снимайте мобильно, дешево, свежо и быстро. Для того, чтобы показать, что вы умеете, сделайте короткометражку - она станет вашим портфолио для продюсеров. И отправляйте работы на разные кинофестивали. Если ваш фильм будет интересным, его обязательно заметят.

Ким Ки Дук, режиссер (встреча со зрителями, 2015):

- Я вовсе не испытываю удовольствия, снимая жестокие сцены, я лишь отражаю реальную картину, которая присутствует в нашем обществе. Женщины действительно подвергаются насилию – не только в Корее, но и по всему земному шару. Зачем я показываю это с экрана? Без черного нельзя увидеть белое.

Федор Бондарчук, продюсер, режиссер, актер (интервью, 2016):

- Моя жизнь - это борьба с собой. Хотя борьба – это, может быть, слишком громко. Я на свою жизнь не могу жаловаться. Я никогда не оглядываюсь назад, смотрю только вперед, но позади остались сложные моменты, значительные утраты. Но как-то, наверное, меня всегда спасал именно этот механизм – работы на завтра. Даже если оглянуться на студенческие мои годы: иметь такого отца и заниматься кинематографом – это уже такой, очень серьезный вызов. И если постоянно об этом думать или конкурировать не с самим собой, а со своим отцом, то можно с ума сойти. Поэтому когда я занимался своим делом, я занимался им не вчера и не сегодня, а завтра и послезавтра.

Павел Лунгин, режиссер (встреча со зрителями, 2016):

- Ничего более загадочного в мире, чем человеческая душа, для меня нет. И фильмы, которые меня волнуют, это те, которые пытаются разрешить тайну человеческого существования, его смысл: зачем, почему, есть бог, нет бога. Человек - его часть, по образу и подобию, в каждом лице есть вот эта загадка вечной жизни. И оба направления современного кино, как коммерческое, так и арт-хаусное, уходят от загадки человека, перестают перерабатывать эту жизнь.

Полина Кутепова, актриса (интервью, 2016):

- Вся третья глава «Улисса», монолог Молли Блум – это действительно очень явная животная горизонталь, но в каких-то местах там прорываются вертикали. То есть в итоге получается повествование не только животного начала. Мы на сцене представляем не весь текст – глава-то огромная – просто мы постарались сохранить эти места, где намечается какая-то одухотворенность и ее сохранили.

Сергей Соловьев, режиссер (интервью 2016):

- Молодежь – из года в год какая была, такая и есть. То же пугающее количество идиотов - с молодежными ужимками, то же самое количество нормальных, обыкновенных, способных, талантливых, человечных людей, то же самое - малое количество - одаренных, юных гениев, мучимых теми же проблемами. И если спросите меня: эти гении задают какие-то новые вопросы? Нет, никаких новых. Старые толстовские: как ты сюда попал? зачем ты здесь? И - как жить дальше? - если нет ответов на предыдущие два.

«Меридианы Тихого» - единственный в своем роде культурный проект, в рамках которого проходят выездные кинопоказы и творческие встречи актеров и режиссеров с жителями Приморского края, в частности его удаленных территорий, жители которых не имеют возможности стать гостями кинофестиваля во Владивостоке. «Меридианы тихого» - это не только кино для всех, но и кино для каждого.

Организатор Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» - Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького.

Фестиваль проходит при поддержке Администрации Приморского при содействии Министерства культуры Российской Федерации.