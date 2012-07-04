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В Приморском крае названо имя победителя фотоконкурса среди абонентов "Ростелекома"

04 Июля 2012, 16:15 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня, ZRPRESS. 29 июня во Владивостоке состоялось торжественное вручение призов победителю фотоконкурса среди абонентов ОАО «Ростелеком» Приморского края. Им стал Виталий Тресков, житель п. Кневичи Приморского края. Его фотография «Ядовитая, но притягательная» набрала больше всего голосов на странице конкурса в Интернете.

Фотоконкурс проходил на сайте компании ОАО «Ростелеком», а победившая работа была экспонирована на выставке известного блогера Сергея Доли «Мир животных в фотографии», организованной во Владивостоке компанией «Ростелеком» и телеканалом Viasat Nature.

Виталий Тресков получил ТВ-приставку новой версии Интерактивного ТВ Ростелекома, DVD-плеер с ТВ тюнером и набор путешественника от телеканала Viasat Nature, а также фотоальбом известного путешественника и блогера Сергея Доли с его автографом.

Проведение конкурса и выставки имело значимую социальную задачу – обратить внимание жителей края на то, что необходимо беречь природу и животных, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком»  – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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