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В Приморье начался 30-дневный интерактивный киномарафон
«Ростелеком» проводит акцию «Киномарафон» для пользователей услуги «Интерактивное ТВ» в Приморском крае. В течение тестового периода – 30 дней – клиенты могут бесплатно смотреть пакет телеканалов «Viasat Premium HD», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Viasat Premium HD» включает в себя 6 телеканалов высокой четкости:
- «Premium TV 1000 HD» – круглосуточный сериальный канал,
- «Viasat Sport HD» – канал, транслирующий лиги NBA, гоночные серии, боксерские поединки,
- «Megahit TV 1000 HD» – культовые ленты и кинохиты прошлых лет,
- «Viasat Golf HD» – канал полностью посвящен гольфу,
- «Comedy TV 1000 HD» – первоклассные комедии лучших мировых мастеров,
- «Viasat Nature/History HD» – документальные фильмы, научные съемки.
По истечению промо-периода стоимость услуги составит 299 рублей в месяц.
«Благодаря таким акциям абоненты «Интерактивного ТВ» могут сначала познакомиться с контентом, и уже обдуманно принимать решение о подключении нужного пакета телеканалов», – отметил директор по работе с массовым сегментом Антон Гриднев.
«Интерактивное телевидение» – это не только цифровое качество изображения и возможность смотреть большое количество каналов, но и множество сервисов, которые позволяют настроить телеэфир индивидуально под каждого пользователя: «Управление просмотром», «Мультискрин», «Видеопрокат», подписки «Детский клуб», «Женский мир», «ABC Studios Лучшие сериалы».
В рамках «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» предоставляется более 220 каналов в цифровом качестве (из них более 80 – в HD-качестве).
Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-1000-800.
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А в Чугуевском районе " Ростелеком" отключил от интернета деревню, чтобы в Чугуевке смотрели интерактивное телевидение. Редакция, если вам интересен этот факт, прокомментируйте, будет интересная информация для корреспондента.