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Во Владивостоке "Дальневосточные разлучницы" устроили "Весну блаженную"

04 Марта 2019, 16:40 | Приморье

ЦСИ «Заря» встречает весну выставкой из коллекции арт-резиденции и интерактивным проектом от «Дальневосточных разлучниц»

2 марта в Центре современного искусства «Заря» открылись две выставки: IN RESIDENCE и «ДВР. Весна блаженная». Первая включает избранные произведения из коллекции арт-резиденции «Заря» за 5 лет работы, вторая представляет собой интерактивный проект арт-группы «Дальневосточные разлучницы» (Владивосток). Продлятся обе выставки до 26 мая, вход свободный.


 

 

 

 

 

 

 

В рамках выставки IN RESIDENCE в большом зале впервые представят произведения из коллекции ЦСИ «Зари», посвященной Приморскому краю. Все работы были созданы авторами во время их пребывания в арт-резиденции «Заря» во Владивостоке. Кураторами выставки выступили Алиса Багдонайте, Андрей Василенко и Адель Ким.

С декабря 2014 года арт-резиденция приняла авторов из 17 стран и реализовала более 80 проектов, посвященных осмыслению геополитического, социального и культурного ландшафта Приморья и его проявлению в современном художественном дискурсе. Цель выставки IN RESIDENCE — показать избранные произведения в едином пространстве, тем самым выявив новые связи между творческими подходами резидентов в исследовании территории, что в совокупности поможет составить новый «портрет места».

В числе участников будущей выставки — Дмитрий Булныгин, Ирина Затуловская, Ольга Кройтор, Сергей Шутов, Александр Морозов, Хон Джинхвон (Южная Корея), Фабиан Кнехт (Германия), Елизавета Коновалова (Россия, Франция), Наталья Першина-Якиманская (Глюкля) (Россия, Нидерланды), Элена Редаэлли (Италия), Ма Хайцзяо (Китай), Сара Хиллебрехт (Германия), Саравут Чутивонгпети (Тайланд), коллектив Searching Utopia (Финляндия) и др.

Художники осмысляют Владивосток и Приморье не только с эстетической точки зрения, в их проектах также поднимаются многие значимые социальные, исторические и этические вопросы. Авторы рассуждают, в том числе, об особенностях природного ландшафта региона, истории и памяти о ГУЛАГе, истории фабрики «Заря» и работавших на швейном предприятии женщин, современной городской среде и социальных границах.

Предъявление этой коллекции станет не только зрелищной презентацией итогов пятилетней работы, но и способом критически оценить полученные результаты, а также возможностью воочию увидеть портрет Приморья, созданный российскими и международными художниками.

В малом зале ЦСИ «Заря» 2 марта начала работу выставка «Весна блаженная» — проект панк-романтической арт-группы «Дальневосточные разлучницы» (ДВР), созданной во Владивостоке в 2016 году. Группа выступает в синтетическом жанре, совмещая музыку, поэзию, шум, перформанс и акционизм. Локациями для выступлений ДВР становятся музеи, клубы, жилые помещения, Приморский океанариум, гаражи и городские улицы. Все мероприятия проходят в сотворчестве с поэтами, художниками, музыкантами и случайными людьми, которые временно становятся частью «Разлучниц». В таком «текучем» составе группа создает потоковое гибридное экстатическое действо.

Ключевым инструментом повествования для ДВР является эстетика взаимодействия. Основные стилевые особенности их работы — процессуальность и потоковость, явление «здесь и сейчас» без опоры на точный сценарий и конечную форму. Поэтому и выставка начнётся «с чистого листа», в пустом пространстве, которое постепенно будет наполняться событиями, новыми связями, артефактами и мифами. Коммуникация внутри микросообщества примет форму публичной дискуссии, вовлекая всех желающих в ход создания проекта и делая их неотъемлемой частью происходящего.

Ещё одной особенностью выставки «Весна блаженная» является циклическая структура: подобно живому организму, выставка «дышит» и меняется от цикла к циклу. Каждый такой «цикл» сопровождается подготовкой, событием и «выставкой в выставке», где экспонатами становятся «следы» прошедшего события. Затем стартует новый цикл, который придерживается того же сценария.

Вместо работы с традиционным форматом выставки художницы планируют создавать экспериментальную «оперетту», предлагая зрителям отказаться от роли созерцателя и самим присоединиться к действию. Тем самым «Весна блаженная» призвана «пробудить» всех сопричастных игрой, искусством и музыкой и приглашает каждого стать «Дальневосточной разлучницей».

Фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: выставки  цси заря  Вдадивосток 



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