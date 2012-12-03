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Найдите свой повод для отпуска
Повод для отпуска (или внезапного тайм-аута в деловой командировке) может быть любым - открытие нового любопытного отеля, интересная выставка или «путешествие на машине времени», причем в сказку. Планируете в ближайшее время посетить Венецию, Гонконг или новозеландскую столицу Веллингтон? Возьмите на заметку!
Венеция: благопристойная порочность
Поклонникам Филиппа СТАРКА, собирающимся в самый романтичный город Италии, непременно захочется взглянуть на город его глазами. Для этого достаточно поселиться в открывшемся недавно отеле PalazzinaG, к которому известный дизайнер приложил руку. Или хотя бы заглянуть в один из баров палаццо.
Старк, как известно, любит сумерки, поэтому в его интерьерах поневоле возникает атмосфера изысканной порочности, которая так идет Венеции. За неброским фасадом отеля скрывается особый дизайнерский взгляд на город: так, потолок бара PG’s, славящегося своими вечеринками, облицован темным лакированным деревом, как в венецианском водном такси. Два десятка номеров, напротив, на удивление светлые и зеркальные. Из сьютов открывается роскошный вид на Гранд-канал (кстати, их обитателей угощают отличным шампанским в уютном Krug Lounge). Открытая терраса, на которой так приятно завтракать, очень «романтично зажата» между балконами, черепичными крышами и музеем современного искусства Франсуа ПИНО. А благодаря расположению - отель находится чуть в стороне от главных туристических маршрутов - отправившиеся на прогулку гости даже слышат эхо своих шагов…
В Макао - на «Титаник»
Тем, кто в период с 25 октября по 24 февраля окажется в Макао (или соседнем Гонконге, дорога из которого занимает сорок минут на пароме), стоит заглянуть на интерактивную выставку артефактов с затонувшего «Титаника» в отеле Venetian Macao Resort, организованную совместно с National Geographic.
Даже самые равнодушные к одноименному фильму проникаются до слез. Эта удивительная экспозиция не просто в четком хронологическом порядке рассказывает историю проектирования, создания и спуска на воду самого большого и роскошного корабля в начале XX века, а позволяет погрузиться в ощущения и переживания пассажиров «Титаника», почувствовать себя очевидцем тех событий: заглянуть в каюты, постоять на палубе, ощутить леденящий холод надвигающейся трагедии и даже «очутиться» на глубине 12500 футов ниже уровня моря. К слову, билеты на выставку носят имена реальных пассажиров корабля, и в конце выставки можно узнать, выжил ли тот человек, от имени которого вы попали на судно.
В гости к хоббитам
Хотите прокатиться на машине времени и очутиться в «Середине Средиземья», где жили всемирно известные персонажи ТОЛКИЕНА? Нет ничего проще: c конца ноября столица Новой Зеландии на протяжении трех недель будет официально переименована в «The Middle of Middle-Earth», а почтовые службы и местные СМИ будут использовать только новое название города.
Это приурочено к премьере первой части хоббитовской трилогии - «Хоббит: Нежданное путешествие», съемки которой проходили в Новой Зеландии с марта 2011 года по июль нынешнего. Собственно премьера состоялась в Веллингтоне 28 ноября. Столичные власти потратили на него около $900 тысяч. Кроме того, в это же время в городе проходит фестиваль, посвященный миру Толкиена.
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