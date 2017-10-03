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В поисках выставочного пространства
Инновационно-культурный центр станет точкой роста новой ТОР
Развитие цифровой экономики и новых технологий – одна из приоритетных задач России. Приморский край, как площадка, на которой благодаря специальным режимам в виде ТОР и СПВ происходит инновационное развитие, также подхватывает этот государственный тренд. Не упускает инновационную тенденцию и сфера культуры – Владивосток станет одним из первых городов, где реализуется проект Домов новой культуры – своеобразных узлов, соединяющих культуру, науку и новые технологии. В столице Приморья такое учреждение будет располагаться на острове Русском.
По мнению экспертов, Владивосток, благодаря своему местоположению, может успешно выступать в роли международного обменного узла. Постоянное повышение деловой привлекательности, происходящее в том числе и за счет работы государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», значительно расширяет пул специальных выставок и конференций. Чтобы предложить инвесторам еще больше деловых мероприятий, необходимы новые выставочные пространства. Отмечается потребность в новых учреждениях и в сфере культуры. Как отмечают эксперты, чем больше конкуренция выставочных пространств, тем больше возможностей получают представители современной культуры, которые могут продемонстрировать творчество более широкой аудитории.
Удовлетворить обе эти потребности призваны Дома новой культуры, или инновационно-культурные центры. Их целью выступает объединение под одной крышей площадок для выставок, концертов и конференций, формирование общественного пространства, образовательных центров, творческих мастерских. На базе таких центров талантливые люди смогут реализовать не только творческие, но и деловые идеи. Предполагается, что инновационно-культурные центры станут некими узлами на стыке культуры, науки и новых технологий, а программы этих учреждений охватят самые разные аудитории и в идеале должны затронуть все городское сообщество. Таким образом, Дома новой культуры будут сдерживать утечку талантливых молодых людей в столицу, формировать в регионах комфортные условия для исследований и творчества, а также повышать интерес горожан к современному искусству, рождая прослойку людей, которые в дальнейшем будут создавать новые смыслы, новые проекты и новый контекст в рамках родных городов.
Первые три российских инновационно-культурных центра должны быть построены по поручению председателя правительства России в Приморье, Калужской и Свердловской областях. Во Владивостоке такой центр будет расположен на острове Русском, и при его проектировании акцент был сделан на многофункциональность. На его базе разместятся Центр искусства народов Востока, Музейно-выставочный комплекс с коллекциями живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства и художественной фотографии из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также собрания Приморской государственной картинной галереи. Здесь же разместятся «Восточный кабинет» для проведения конференций, «Мастерская каллиграфии», зал для приема делегаций, кабинет медиатеки и библиотека, посвященная искусству стран Дальнего Востока.
При реализации проектов Домов новой культуры было решено не отталкиваться от существующих зданий и предъявить обществу новую архитектуру, тем самым символически дистанцируясь от советских домов и дворцов культуры. Поэтому инновационно-культурный центр на острове Русском будет представлять собой два стоящих рядом купола, соединенных стеклянным переходом. Площадь большого купола – более 1,3 тыс. квадратных метров, высотой три этажа. В нем разместятся административные помещения, аудитории и кабинеты. Малый купол будет предназначен для проведения различных культурных мероприятий. Его площадь составит 830 кв. метров.
Инновационно-культурный центр станет одним из ключевых объектов ТОР на острове Русском. По проекту эта ТОР станет технико-внедренческим и туристско-рекреационным центром России в АТР, сочетая туристическую и научную направленности. Планируется, что на рассмотрение правительственной комиссии данный проект будет вынесен до конца 2017 года. Помимо Дальневосточного федерального университета и океанариума, новыми точками роста ТОР станут Центр ядерной медицины, Инженерный центр Дальневосточного центра судоремонта и судостроения, новые гостиничные и туристические комплексы. Предполагается, что на территории острова не будут располагаться крупные промышленные предприятия, а все открываемые производства станут высокотехнологичными.
Иван КРЫШАН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Игоря КУХАРЯ.
К фото: Творческая молодежь Приморья нуждается в современной площадке для выступлений.
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