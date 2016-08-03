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Во Владивостоке открывается выставка магаданских художников "Город северного ветра"
Во Владивостоке 4 августа в 16.00 в зале Приморской государственной картинной галерее (Партизанский проспект, 12) отрывается выставка «Город северного ветра», представляющая жителям и гостям Приморья творчество трех художников из Магадана: Александра Пилипенко, Александра Мягкова и Владимира Мягкова. Впервые северяне показываются в Приморской государственной картинной галерее цельным проектом, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Череда событий последних лет неотвратимо подвигает музейщиков и художников разных регионов России к сотрудничеству. Не случайно Приморская государственная картинная галерея в 2015 году организовала персональную выставку Дё Сон Ена (Сахалинская область), а в начале 2016-го наши зрители охотно знакомились с работами мастеров из Тольятти.
Три магаданских мастера периода полистилизма – разные и каждый интересен по-своему.
Александр Пилипенко тяготеет к модерну и сюрреализму в форме, к литературному историзму – в содержании.
Александр Мягков использует формальные приёмы постимпрессионизма, фовизма, кубизма, а «моделью», содержанием и смыслом его работ является город Магадан.
График-станковист Владимир Мягков отдает предпочтение жанру сюжетной, но отнюдь не бытовой композиции. Содержанием его работ становятся мифы, легенды (от мифов и легенд античности до фольклора северных и восточных народов), исторические факты, театр и многое другое.
Без сомнения выставка из «Города северного ветра» обогатит эмоциональные и эстетические впечатления от лета 2016 года.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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