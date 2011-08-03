Валерий Бакшин подал в отставку с поста руководителя филиала ВГТРК в Приморье

Директор филиала ВГТРК «ГТРК “Владивосток” подал в отставку с должности руководителя крупнейшей телерадиокомпании Приморья. Заявление об увольнении по собственному желанию с 19 августа Валерий Бакшин направил руководителю ВГТРК Олегу Добродееву, сообщает РРИА PrimaMedia со ссылкой на представителя телерадиокомании.

О том, кто придет на смену Валерию Бакшину, возглавлявшему ГТРК “Владивосток” с 1999 года, коллективу пока не объявлялось. Как стало известно агентству, в качестве претендента озвучивается, в частности, кандидатура генерального директора КГУ “Общественное телевидение Приморья” Михаила Полусмака, которого лоббирует губернатор Приморья Сергей Дарькин. Также в ВГТРК называются фамилии, которые, возможно, продвигает полномочный представитель президента РФ в ДФО Виктор Ишаев. Это Олег Леховицер, отвечавший за информационную политику правительства Хабаровского края, когда его возглавлял Ишаев, и Константин Федоров, заместитель директора ГТРК “Дальневосточная” (г. Хабаровск).

Назначение на пост руководителя приморского филиала ВГТРК человека полпреда достаточно неоднозначно в плане оценок, считает руководитель группы экспертов Центра репутационных технологий Сергей Гребенюк. По словам экспертов, вмешательство полномочного представителя президента в сферу переводит кадровый вопрос в разряд политический.

— Ставка делается на то, что “варяг” будет независим от местных элит, что позволит журналистам более объективно и критично освещать события, происходящие в крае и городе без пиетета перед местными царьками. Однако с другой стороны этот “плюс” обернется существенным “минусом”: ставленнику Хабаровска достаточно трудно будет сработаться с местными кадрами, наверняка начнётся перетряска руководящего состава, да и желающие протащить на этот пост своего человека, чтоб впоследствии контролировать информационную политику одного из крупнейших СМИ края, будут ставить ему палки в колёса. Многое будет зависеть от личных качеств нового руководителя, окажется слабым — станет временщиком, начнёт жёстко проводить свою линию — всерьёз и надолго закрепится в Приморье, — отмечает Гребенюк.

В Приморье есть профессиональные журналисты, опытом которых можно воспользоваться, не прибегая к услугам хабаровского журналистского сообщества, — утверждает Андрей Островский, главный редактор “Новой газеты во Владивостоке”. Однако, по его словам, возможно, профессионализм в этом назначении не является приоритетом.

— Я не очень хорошо знаю, какими параметрами руководствуется Москва при назначении руководителя регионального филиала ВГТРК. Если говорить с точки зрения профессионализма, то кандидатура гендиректора ОТВ-Прим вполне достойная, у Михаила Полусмака есть опыт руководящей работы, проекты, которые он запускает в эфире Общественного телевидения Приморья, интересны для телезрителя. Однако я допускаю, что главным для федеральной телерадиокомании является то, чтобы директор филиала не был аффилирован с местной властью, — говорит Андрей Островский.

Валерий Бакшин возглавлял телерадиокоманию с 1999 года. Очередной трудовой контракт с директором филиала истекал в декабре 2011 года. Не исключено, что досрочное заявление на увольнение появилось в связи с работой Бакшина в Дальневостоном федеральном университете, где он по совместительству возглавлял Институт массовых коммуникаций. “Ректор федерального университета Владимир Миклушевский не приветствует совмещение должностей в ДВФУ, поэтому Валерий Викторович сделал выбор в пользу научной и педагогической деятельности”, объяснил представитель телерадиокомпании.

От РИА PrimaMedia заметим, что в должности руководителя филиала ВГТРК ГТРК “Владивосток” Валерий Бакшин проводил относительно независимую от местных органов власти информационную политику. В телевизионном и радиоэфире компании постоянно появлялись “острые” материалы на актуальные темы. А в декабре 2008 года, во время беспрецедентной акции подмосковного ОМОНа на центральной площади Владивостока Приморское телевидение стало единственным из местных и федеральных компаний, показавшее репортаж о том, что происходило на месте событий.

Бакшин Валерий Викторович родился в 1948 году в Южно-Сахалинске. Окончил отделение журналистики ДВГУ и аспирантуру факультета журналистики МГУ. Кандидат филологических наук. Работал в редакциях газет “Красное знамя” и “Рыбак Приморья”, на кафедре журналистики ДВГУ и в секторе печати Приморского крайкома КПСС. Возглавлял газету “Владивосток” с момента ее создания в июле 1989 года. В 1999 году утвержден в должности руководителя Приморского телевидения и радио. Также является директором Института массовых коммуникаций ДВГУ (ныне ДВФУ).