Депутаты взяли под защиту памятники

В Приморье установлена административная ответственность за охрану памятников истории и культуры. Краевые депутаты внесли соответствующие изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях".

В Приморье более 1000 объектов культурного наследия регионального значения. Законопроект предусматривает административную ответственность за правонарушения в области охраны этих памятников истории и культуры, а также объектов местного (муниципального) значения. Так, нарушение порядка проведения работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

За нарушение требований по сохранению, использованию и охране объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, их территорий и несоблюдению ограничений, установленных в зоне их охраны, устанавливаются штрафы для граждан от одной до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц – от двух до трех тысяч рублей, на юридических лиц – от двадцати до тридцати тысяч рублей. Штрафные санкции предусмотрены также за нарушение режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны и неисполнение собственниками объектов культурного наследия порядка установки на объекты культурного наследия информационных надписей и обозначений.