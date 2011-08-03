Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Юные арсеньевцы стали послами мира и дружбы
Шесть школьников из г.Арсеньева приняли участие в Международной Азиатско-Тихоокеанской конвенции в японском городе Фукуока. С 1994 года ученики арсеньевских школ являются участниками конвенции, причем в Фукуока собираются только 11-летние. По сложившейся традиции они представляют Россию на этом международном форуме.
В лагере, где дети из разных стран провели несколько дней, арсеньевские делегаты пользовались особой популярностью. Это и не удивительно – конвенция собрала делегатов из Азиатско-Тихоокеанского региона, поэтому наши светлоголовые дети привлекали всеобщее внимание. Всего в Фукуоке за полтора десятка лет побывали более ста арсеньевских детей. Многие из них продолжают поддерживать связи со своими сверстниками из разных стран мира, с японскими семьями, где они проживали.
При арсеньевской школе № 1 уже несколько лет работает бридж-клуб, который объединяет ребят, побывавших с визитами дружбы в Японии. Руководит клубом учитель английского языка Наталья ПАВЛОВА, она и возглавляла в этом году делегацию арсеньевских школьников. Многое в Японии удивляло ребят. Например, в школах вместо звонка звучит музыка, учителя хорошо знают английский, а любимая спортивная игра японских школьников – бейсбол. Еще дети обратили внимание на особые отношения в японских семьях: родители не повышают голос на детей, не ругают их за шалости, а те, в свою очередь, спокойны и не шалят сверх меры. Другая культура и достопримечательности Страны восходящего солнца поражали.
В Японии дети попробовали сырую рыбу и научились есть палочками, а еще выучили несколько японских слов.
Новости тематики
- Русские книги в дар – на фестивале пусанской книги
- Во Владивостоке отметят национальный якутский праздник Ысыах
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Приморская картинная галерея приглашает прикоснуться к северу
- Поругались начистоту
- Неделя книгодарения прошла в школах Приморья
- Театр на лопату. И хорошо
- "В неглубокой канаве торчит…"
- После капитального ремонта вновь зажег свои огни Владивостокский цирк
- Приморский драматический театр им. М. Горького внесли в список на реконструкцию
Новости раздела
- Во Владивостоке фильмом закрытия кинофестиваля "Меридианы Тихого" станет драма с Данилой Козловским
- Приморская Мариинка ломает культурные стереотипы
- Приморские художники представили коллективный портрет Владивостока
- "Большие гастроли" приедут на ВЭФ во Владивосток
- "Миллион алых роз" во Владивостоке прозвучит с японским акцентом
- Галерея "Арка" представила печать на шелке
- Полотна художников Европы и Азии встретились во Владивостоке
- Культура под знаком "80"
- В Приморье впервые выставляются уникальные артефакты древнего государства Бохай
- В Приморье появилось собственное кинопроизводство
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин