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Юные арсеньевцы стали послами мира и дружбы

03 Августа 2011, 14:59 | Приморье

Шесть школьников из г.Арсеньева приняли участие в Международной Азиатско-Тихоокеанской конвенции в японском городе Фукуока. С 1994 года ученики арсеньевских школ являются участниками конвенции, причем в Фукуока собираются только 11-летние. По сложившейся традиции они представляют Россию на этом международном форуме.

В лагере, где дети из разных стран провели несколько дней, арсеньевские делегаты пользовались особой популярностью. Это и не удивительно – конвенция собрала делегатов из Азиатско-Тихоокеанского региона, поэтому наши светлоголовые дети привлекали всеобщее внимание. Всего в Фукуоке за полтора десятка лет побывали более ста арсеньевских детей. Многие из них продолжают поддерживать связи со своими сверстниками из разных стран мира, с японскими семьями, где они проживали.

При арсеньевской школе № 1 уже несколько лет работает бридж-клуб, который объединяет ребят, побывавших с визитами дружбы в Японии. Руководит клубом учитель английского языка Наталья ПАВЛОВА, она и возглавляла в этом году делегацию арсеньевских школьников. Многое в Японии удивляло ребят. Например, в школах вместо звонка звучит музыка, учителя хорошо знают английский, а любимая спортивная игра японских школьников – бейсбол. Еще дети обратили внимание на особые отношения в японских семьях: родители не повышают голос на детей, не ругают их за шалости, а те, в свою очередь, спокойны и не шалят сверх меры. Другая культура и достопримечательности Страны восходящего солнца поражали.

В Японии дети попробовали сырую рыбу и научились есть палочками, а еще выучили несколько японских слов.

Автор: Татьяна Курочкина
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