Приморская картинная галерея приглашает прикоснуться к северу

Выставка якутского художника Михаила СТАРОСТИНА «Прикосновение к Северу» открылась в Приморской государственной картинной галерее.

В Бордовом зале Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте торжественно открыта выставка якутского художника Михаила Старостина «Прикосновение к Северу». В экспозиции представлено около 40 произведений мастера.

Поздравить художника и приморскую общественность с открытием выставки пришли представители якутского землячества, которые внесли в церемонию неповторимый национальный колорит. Так, исполнительница народной музыки из Якутии Айыына АКИМОВА сыграла на хомусе, а Константин ШЕЛКОВНИКОВ представили отрывок из народного эпоса Олонхо.

На счету признанного в стране и за рубежом графика и живописца более пятидесяти выставок, коллективных и персональных. Его работы экспонировались в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России; в Великобритании, Бельгии, Германии, Канаде, Китае, США, Франции, Японии. Впервые возможность познакомиться с творчеством самобытного и яркого художника появилась и у жителей Приморья.

Как рассказал руководитель представительства Республики Саха (Якутия) в ДФО Георгий НИКОНОВ, участвующий в церемонии открытия выставки, имя Михаила Старостина известно в Республике Саха (Якутия) большинству населения, ведь он – один из авторов Государственного флага республики. Да и сама церемония открытия была приурочена ко Дню Республики Саха (Якутия), который отмечается 27 апреля.

– Живописные и графические работы М.Г. Старостина, при всем разнообразии жанров и тем, объединяет приглашающая к размышлению экспрессивная стилистика, в которой переплетаются выразительная эмоциональность, декоративность, таинственность и забавные подробности жизни северян, – говорится в анонсе выставки, подготовленном экспертами картинной галереи.

Сам же автор считает, что им движет любовь к человеку Севера. Он разный, этот суровый мужчина в кухлянке, с ружьем за спиной, иногда в его руках появляется букет ярких северных цветов – подарок для любимой. Впрочем, нет смысла пересказывать эти трогательные сюжеты про людей Севера. Надо идти и смотреть. Выставка продлиться до 27 мая.

На вернисаже также состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Приморской государственной картинной галереей и Постоянным представительством РС(Я) по ДФО. Свои подписи под документом поставили директор галереи Алена ДАЦЕНКО и Георгий Никонов. Сотрудничество предполагает реализацию совместных выставочных и издательских проектов, образовательных программ, научно-образовательных конференций и других мероприятий.

Ирина БАРАННИК.

Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток