Поругались начистоту

Обсуждение опубликованных в «Золотом Роге» полемических заметок о литературно-художественном процессе в Приморье вылилось в демонстрацию взаимной неприязни руководителями учреждений культуры Владивостока.

Серия публикаций известного поэта, члена Союза писателей России, Почетного гражданина Владивостока Бориса ЛАПУЗИНА в Деловой газете «Золотой Рог» о состоянии культуры в Приморье вызвала споры и в коллективе нашей редакции и в журналистском сообществе города. Не удивительно, что они, а также несколько материалов других газет о состоянии культурной среды региона были вынесены на обсуждение пресс-клуба, работающего на площадке Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького.





Ведущий, журналист Сергей СЕМЕНОВ пригласил к диалогу редакторов приморских СМИ, руководителей краевых и владивостокских учреждений культуры, чиновников городской и краевой администраций, представителей творческой интеллигенции, образовательных организаций, искусствоведов, журналистов, студентов. Предполагалось, что разговор пойдет, с одной стороны, о том, насколько нашумевшие публикации действительно отражают реальные литературно-художественные процессы, происходящие в культурном пространстве Приморья, а с другой – об информационной политике приморских средств массовой информации в освещении культурной жизни и о качестве подобных публикаций, в том числе и критических. Да и нужны ли они деятелям культуры и искусства сегодня? Судя по той обструкции, которую получил автор публикаций в «Золотом Роге» в иных СМИ и соцсетях, – не очень. Причем там разговор, как правило, сводился не к содержательной части культурного процесса, а к личности автора. Каких только резких слов не адресовали ему полуанонимные комментаторы.

Повод для скандала

Не все сочли возможным ответить на приглашение пресс-клуба, но в целом он собрал неплохую аудиторию, заполнив библиотечный зал периодики. В числе гостей были и руководители некоторых учреждений культуры Владивостока, в адрес которых высказывалась критика, что абсолютно понятно. Впрочем, едва ли не с первых минут заседания действие пошло не по сценарию. И взволнованное выступление Бориса Лапузина, мол, ребята, давайте говорить по существу, на уровне культуры, без применения таких категорий как «животная ненависть к коллеге», «поиск врагов», «зависть и нетерпимость», осталось как-то в стороне от дискуссии.

Да и она сама вырвалась на такой простор, что в многоголосье и перебранке трудно было уловить аргументы, которые ее участники стремились донести друг до друга (не будучи друзьями).

Так, директор Владивостокской централизованной библиотечной системы Сергей СОЛОВЬЕВ сообщил об успехах библиотеки им. А.С. Пушкина, которая в широких кругах известна как библиотека «Бук»: «Теперь это одна из самых посещаемый библиотек в крае, и с Горьковской библиотекой мы можем совершенно спокойно соперничать… Посещаемость этой библиотеки увеличилась в сотни раз…».

Впрочем, выразил он и некий негатив в адрес библиотеки, на площадке которой и собрался пресс-клуб, почему-то обвинив в недофинансировании библиотек города директора ПКПБ им. А. М. Горького, Заслуженного работника культуры РФ Александр БРЮХАНОВА: «…Отсутствие финансирования… сидите и молчите… если бы у меня была хотя бы десятая часть ваших возможностей…».





Директор ПКПБ им. А. М. Горького, Заслуженный работник культуры РФ Александр БРЮХАНОВ

Из общего шума удалось выделить еще два пассажа:

Александр Брюханов – Сергею Соловьеву: «Вы пытаетесь навязать повестку дня и тональность обсуждения и ведете себя нетактично по отношению к учреждению, в котором вы гость…»





Директор Приморского объединенного музея им. В.К. Арсеньева Виктор ШАЛАЙ – Александру Брюханову: «Все директора пришли вам лично в лицо сказать, что вы отвратительно себя ведете…».

Участники этой так называемой «дискуссии», не посвященные в тонкости взаимоотношений между директорским корпусом культурной сферы Приморья, могли лишь догадываться, о чем идет речь. Наверное, о публичных оценках качества работы некоторых учреждений культуры, которые позволил себе сделать член общественного экспертного совета по культурной среде Брюханов. Возможно, они тоже спорны, но где на этот счет аргументы?

После взаимного признания в нелюбви более молодая часть директорского корпуса с группой поддержки покинула заседание пресс-клуба. Занавес. Конец первого акта.

Как вы поняли, разговора по существу – приятного или нелицеприятного – не получилось. Жаль, но не прозвучала внятная и обоснованная точка зрения руководителей вполне успешных и современных учреждений культуры. В этом смысле принимающая сторона оказалась в более выгодном положении, и смогла дать свою оценку происходящему.

«Они пришли сюда для скандала и сделали этот скандал!», - заметил с сожалением директор «Горьковки».

Изодрали в клочки

Слегка поредевшая аудитория продолжила дискуссию, в том числе и о культуре вести полемику. Своей точкой зрения поделился представитель академического сообщества, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий АВДЕЕВ: «Наша всеобщая беда – мы потеряли культуру ведения диалога. Это видно и на экране телевизора, и в различных дискуссиях, в том числе, в научном сообществе. И то, что сейчас происходит здесь конкретно – это показатель очень низкого уровня культуры общения. Я надеялся, что состоится разговор о серьезном, о том, как изменить ситуацию. Беда заключается в том, что нам когда-то навязали эту конкурентную борьбу между собой. Нас, к сожалению, здесь совсем немного, и конкуренция нас только ослабляет. Вместо того чтобы сотрудничать, мы выясняем отношения между собой. Но в результате получится так, что не выживет никто – победителей не будет. Поэтому нужно менять отношение друг к другу и менять отношение к предмету обсуждения. Мало того, что на Дальнем Востоке населения немного, но культурный слой – еще тоньше. Очень тонкий, и вместо того чтобы его укреплять и наращивать, мы его каждый раз пытаемся изодрать в клочья…»

Нужна ли нам критика, и в каком виде – ответ на эти вопросы тоже имеет разные грани, хотя в целом очевиден – конечно, нужна. Но ведь творческий человек – раним и беззащитен, а в рыночной экономике, когда культура и искусство финансируются по остаточному признаку, беззащитен вдвойне. Как резким окриком не отбить художнику руки?

«У нас, к сожалению, в течение многих лет не налажено освещение художественной жизни в СМИ. Это большая проблема, которая стоит перед местными СМИ. Практически отсутствует критика и прослойка журналистов, которая бы занималась освещением вопросов культуры - не в том плане, что где-то что-то произошло, а в плане критического разговора о выставках, концертах ,фестивалях, книгах. Это было бы более продуктивно. Но у нас художественная жизнь освещается подчас вот такими выплесками, как у Бориса, слишком эмоциональным, но его можно понять, поскольку его это переполняет… – прокомментировал ситуацию Александр Брюханов, – Не могу сказать, что Борис написал какие-то безграмотные жуткие статьи. Он профессионален. Другое дело, что он субъективен. А вы не субъективны? Люди субъективны, они от этого отказаться не могут. И искусство всегда требует какой-то своей точки зрения на то, что происходит. Но до оскорблений не надо опускаться, а мы, к сожалению, опускаемся. Когда я говорю, да, это плохой спектакль, но мнение обосновываю, вы спорьте с моими аргументами, а не со мной лично... Может, я ошибаюсь, но я никого не оскорбляю, не выхожу на выяснение отношений».

Умолчание тоже критика

То, что содержательная критика исчезла со страниц газет, участники дискуссии отчасти связали с уходом из жизни нескольких авторитетных критиков, чьи имена в этот вечер звучали не раз. Но дело, по мнению искусствоведа Ольги ЗОТОВОЙ, секретаря Приморской организации Союза художников России, не только в этом. «В тот момент содержательное было главным, поскольку инструменты финансирования были автоматически отстроены государством: все наши творческие, общественные, государственные организации получали финансирование. Сегодня им сложнее, как, впрочем, и самим СМИ… И как будет существовать критика в современной ситуации, каким образом критиковать – вопрос. Мы с Галиной Яковлевной ОСТРОВСКОЙ, работая вместе в жюри конкурса «Владивосток – творческий город» и обсуждая качество чего-то, что представляет театральное или художественное сообщество, не раз говорили о том, что, возможно, такой мягкой формой критики сегодня может быть умолчание. Потому что, если кого-то резко критиковать на публичных страницах, то можно нанести тот урон, который сложно будет поправить. Сегодня учреждения культуры финансируются по-разному и, соответственно, разный продукт получается».

Директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО (слева)



Так что вопросы форматов существования критики, да и самого наличия или отсутствия в регионе профессиональных авторов, готовых вести серьезный разговор о художественных процессах, происходящих в Приморье, пока не решены. Между тем, Ольга ЗОТОВА выразила благодарность СМИ за то, что они отражают творческую жизнь на своих страницах. Деятельность филармонии тоже достаточно широко освещается в региональных СМИ, считает директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО. Но с ее стороны есть и вполне понятные пожелания: Вступать в диалог с представителями учреждений культуры при подготовке материалов.

Не вдаваясь в частности, участники дискуссии согласились, что сегодня культура и искусство не поддержаны, не анализируется, не препарируется, что называется, критическим инструментом. Мы ждем какого-то восхваления - ах, как это хорошо! Но когда кто-то пытается разобраться и сказать, что не получилось (бывает и так, от неудач никто не застрахован) это вызывает обиду, неадекватный отпор и, порой, жесткие обвинения в адрес автора. Не это ли, в том числе, является причиной, что молодые журналисты не идут на критическую стезю.

Одним словом, проблем много, и махом их не решить. Жаль, что попытка их обсуждения всеми заинтересованными сторонами не вполне состоялась. Почему? Наверное, наложили свой отпечаток межпоколенческие разногласия, разница в идеологическим или, если хотите, социокультурном подходе к происходящим процессам да и вообще личные вкусовые пристрастия. Ну, как тут примиришь людей, если одному нравится кот ученый Пушкина, а другому – кот Бродского. Впрочем, почему их надо примирять? Каждый имеет право на свой взгляд.









Возможно, если бы наши учреждения культуры финансировались несколько щедрей, и не возникало бы (смею предположить) чувства зависти к более «успешным» коллегам по поводу проведенного где-то ремонта, приобретенного автобуса или обновления библиотечных и прочих фондов, примириться с разными подходами и пристрастиями коллег руководителям культурных институций края было бы легче?

Ирина БАРАННИК.

Фото автора.