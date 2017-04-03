Кинофестиваль "Точка возврата" получил статус "дальневосточный"

Победителю достанется приз в размере 100 тыс. рублей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».



Во Владивостоке прошла встреча организаторов фестиваля любительского кино «Точка возврата» из Хабаровска с местными кинематографистами-любителями. Представители фестиваля рассказали собравшимся историю его появления, как принять в нем участие, показали конкурсные фильмы прошлых лет, а также ответили на вопросы присутствующих.



Кинофестиваль «Точка возврата» проходит уже третий год, при этом в 2017 году он вышел на федеральный уровень и получил статус «Дальневосточный». Основная тема фестиваля: «Реальные и совершенно нереальные истории, которые произошли или могли бы произойти только на Дальнем Востоке». По словам организаторов, в каждом фильме кинематографисты обязаны будут показать «дальневосточный дух».



«В фильме можно использовать, как дальневосточную архитектуру – мосты, кампус ДВФУ, памятники и старинные здания, так и местные «фишки» - праворульные машины, пян-се, Милкис и другие. Одним словом, в кадре необходим дальневосточный колорит», - рассказал координатор кинофестиваля Роман ОВСЕЙЧУК.



Подать заявку на участие можно на сайте кинофестиваля, заполнив ее соответствующим образом. По словам организаторов, одним из основных заполненных полей должно быть «описание фильма» или «синопсис». В этом поле необходимо достаточно подробно описать весь фильм. Также подать заявление можно и без фильма, а снять его придется за отведенное время.



Иван КРЫШАН.



Фото - Кинофестиваль «Точка Возврата».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.