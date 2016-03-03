Владивостокцы приступили к недельному поеданию суши (Фото)

Во Владивостоке Неделя японской префектуры Тоттори открылась дегустацией японских блюд на торжественной церемонии в ресторане Port Cafe. Как сообщил корреспондент газеты «Золотой Рог», на мероприятии чиновникам и журналистам подробно рассказали о планах предстоящую неделю и представили ресторанный проект «Попробуй Тоттори на вкус», где все желающие смогут отведать блюда японской кухни.

На этой неделе, на нескольких площадках японские шеф-повара приготовят специальное фьюжн-меню из пяти-шести блюд, используя стандартный продуктовый набор — лапшу "рамэн", "удон", "соба", муку для "тэмпура", соус "окономияки", основу для бульона "даси", японский рис сортов Кинухикари и Хитомэборэ, брикеты "карри" и лакедру-желтохвост.





На открытии недели Тоттори во Владивостоке приготовить все эти блюда шеф поварам из Японии помог бренд-шеф ресторана Port Cafe Илья Посохин. Он рассказал, что во время приготовления блюд царили полная гармони и взаимопонимание. «Не возникало даже языкового барьера. За что я очень люблю эту профессию», - отметил он.





Организаторы надеются, что по результатам гастрономического проекта жители Владивостока по достоинству оценят превосходные вкусовые качества, пользу и экологичность тотторийских продуктов.

Презентация пищевой продукции Тоттори для широкой публики и кулинарные мастер-классы от шеф-поваров префектуры состоятся 5-го и 6-го марта во ВГУЭС. Представители Ассоциации диетологов и питания префектуры расскажут о местной тотторийской кухне и проведут мастер классы по приготовлению традиционных блюд. Они приготовят все теже блюда, что были представлены гостям на открытии мероприятия, за исключением саке, бочку которого открыли по традиции успешного начинания всякого дела.

Кстати, в 2013 году японская традиционная кухня «васёку» была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото "ЗР".