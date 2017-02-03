Во Владивостоке премьеру оперы "Игрок" представят два звёздных состава артистов

9, 12, 17 и 19 февраля в Большом зале Приморской сцены Мариинского театра состоятся премьерные показы оперы Сергея Прокофьева «Игрок», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сюжет знаменитого романа Достоевского, по которому композитор сам написал либретто, имеет много общего с пушкинской повестью «Пиковая дама». Опера Прокофьева также вступает в диалог с «Пиковой дамой» Чайковского, развивая вечные темы любви, рока, смерти уже на следующем уровне, новыми средствами ХХ века, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра.

Постановку оперы в Мариинском театре, по приглашению Валерия Гергиева, осуществил всемирно известный режиссёр, народный артист России и Грузии Темур Чхеидзе, который нашел стилистически и драматургически точное решение «Игрока», следующее стремительному темпоритму музыки Прокофьева. Переносом постановки на Приморскую сцену Мариинского театра занимается народный артист России Юрий Лаптев.

Запись «Игрока», выпущенная на лейбле «Мариинский», в 2014 году удостоена крупнейшей международной награды в области классической музыки International Classical Music Awards и вошла в шорт-лист британской премии International Opera Awards, получившей известность как оперный аналог «Оскара» (в номинациях «Лучший спектакль DVD»).

Дальневосточных зрителей ждёт встреча с двумя звёздными составами солистов и двумя поколениями артистов Мариинской оперы. 9 и 12 февраля в главных партиях выйдут мэтры оперной сцены, принимавшие участие в записи спектакля. Народный артист России Владимир Галузин признан лучшим в истории исполнителем роли Алексея. Великолепный, острохарактерный образ Бабуленьки создала народная артистка России Лариса Дядькова, которая примет участие во всех четырех спектаклях. Партию Генерала исполнит народный артист России Геннадий Беззубенков, а роль Маркиза – заслуженный артист России, дважды лауреат премии «Грэмми» Николай Гассиев. В роли Полины – лауреат всероссийских и международных конкурсов Наталия Тимченко.

В спектаклях 17 и 19 февраля выступят лидеры нового поколения солистов Мариинского театра с активно развивающейся зарубежной карьерой: лауреаты международных конкурсов Сергей Семишкур (Алексей) и Екатерина Соловьёва (Полина), лауреат всероссийского конкурса Андрей Серов (Генерал) и Олег Балашов (Маркиз). Важно, что дуэт главных героев Алексея и Полины, успех которого, как и всей оперы, определяется чутким взаимодействием партнёров, исполняют не только творческие союзники, но и супружеские пары.

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С уважением,

Елена Сабинина,