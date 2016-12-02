Во Владивостоке открывается фестиваль научного кино "Фанк"

Во Владивостоке 3-4 декабря в рамках кинофестиваля «Фанк» покажут лучшие документальные фильмы о науке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Фанк» - это кинофестиваль, выходящий за рамки привычного. Он не закреплён за конкретным городом или сезоном и в этом году проходит в 88 городах России. Проект представляет лучшие документальные фильмы о науке, собранные со всего мира.

Во Владивостоке фестиваль пройдет по следующей программе:

3 декабря в 18.00 фильм «Счастливый фильм» (Молодежная библиотека «БУК», ул. Светланская, 55)

3 декабря в 19.30 фильм «Гонка на вымирание» (Молодежная библиотека «БУК», ул. Светланская, 55)

4 декабря в 18.00 фильм «Страсти по частицам» (Музей им. Арсеньева, ул. Светланская, 20)

4 декабря в 19.30 фильм «Машина сновидений» (Музей им. Арсеньева, ул. Светланская, 20)

Вход бесплатный.

Мария БУРЕНКОВА.