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Во Владивостоке открывается фестиваль научного кино "Фанк"
Во Владивостоке 3-4 декабря в рамках кинофестиваля «Фанк» покажут лучшие документальные фильмы о науке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Фанк» - это кинофестиваль, выходящий за рамки привычного. Он не закреплён за конкретным городом или сезоном и в этом году проходит в 88 городах России. Проект представляет лучшие документальные фильмы о науке, собранные со всего мира.
Во Владивостоке фестиваль пройдет по следующей программе:
3 декабря в 18.00 фильм «Счастливый фильм» (Молодежная библиотека «БУК», ул. Светланская, 55)
3 декабря в 19.30 фильм «Гонка на вымирание» (Молодежная библиотека «БУК», ул. Светланская, 55)
4 декабря в 18.00 фильм «Страсти по частицам» (Музей им. Арсеньева, ул. Светланская, 20)
4 декабря в 19.30 фильм «Машина сновидений» (Музей им. Арсеньева, ул. Светланская, 20)
Вход бесплатный.
Мария БУРЕНКОВА.
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