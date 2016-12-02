Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке в антикварной галерее "Раритет" открыта новая выставка ретро-фотографий
В столице Приморья в антикварной галерее «Раритет» выставлена экспозиция ретро-фотографий «Фотоателье Владивостока: модные образы 1890-1920-х гг.», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
На выставке представлены кабинетные фото, сделанные во Владивостоке на рубеже XIX-XX вв., когда поход в фотоателье был целым событием. Жители Владивостока следили за всеми модными тенденциями того времени, несмотря на удаленность от Европы. Казалось бы, как в те времена людям удавалось следить за модой? В этом им помогали иллюстрированные журналы, режим порто-франко и, самое главное, стремление привносить в свою жизнь красоту и радость.
Имена многих фотографов тех времен неизвестны, но есть и те, кто вошел в историю Владивостока, среди них Карл Шульц, Владимир Мацкевич, Ямагучи, С. Ясуда и другие.
В начале XX века фотография была молодым искусством, которое вызывало большой интерес в обществе, и казалось «таинственным». На открытие фотоателье уходило немало средств, а само занятие фотографией было сложным из-за оборудования и тонкостей химического процесса получения негативов и фотоотпечатков. Тем не менее, это был самый доступный способ оставить о себе память, и люди стремились запечатлеть на фото себя и своих близких.
Обычно павильон фотографа был оснащен всевозможными декорациями, включая пейзажные фоны, ковры и кресла, подушки и другие красивые мелочи. Порой заказчики приносили с собой четвероногих любимцев – собак и кошек, а также личные вещи, чтобы создать имитацию домашней обстановки. Доподлинно неизвестно, каким было фотооборудование у первых мастеров Владивостока. Вероятнее всего, они снимали на бокс-камеры, распространенные в то время. Фотографии, как правило, наклеивались на фирменное паспарту фотоателье.
В галерее «Раритет» представлены три стенда с фотографиями по разделам: фото дамское, мужское, детское.
Экспозиция будет интересна профессиональным фотографам и любителям фотоискусства, тем, кому интересны эталоны женской красоты и модные тенденции в одежде того времени, а также всем тем, кому небезразлично прошлое Владивостока. Посетить галерею можно до 15 марта 2017 года с 11.00 до 19.00 по вторникам-субботам, и с 11.00 до 17.00 по воскресеньям. Вход бесплатный.
Софья ПОДОШВЕЛЕВА.
Новости тематики
- Во Владивостоке в антикварной галерее "Раритет" открыта новая выставка ретро-фотографий
- Во Владивостоке на джазовом фестивале сыграют саксофонист из Гарлема и трио московских джазменов
- Приморье хочет стать российским Голливудом
- Дальневосточным музыкантам - дальневосточная премия
- Во Владивостоке завершился 14-й Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого"
- Фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках МКФ
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- Во Владивостоке состоялось открытие выставочного пространства "Артэтаж"
- В Приморье открылась выставка под названием "Искусство натюрморта" (Фото)
- Приморцы смогут наслаждаться спектаклями московских и питерских театров
Новости раздела
- Во Владивостоке в антикварной галерее "Раритет" открыта новая выставка ретро-фотографий
- Во Владивостоке студенческие отряды отправятся "Назад в будущее"
- В Приморье ознакомительный просмотр телеканалов доступен пользователям "Интерактивного ТВ"
- Жителей и гостей Владивостока приглашают в Музей им. В.К. Арсеньева
- Во Владивостоке гурманы рекламы утолили голод
- Владивостокский камерный театр "Белая лошадь" вновь оказался под угрозой закрытия
- Более 5 400 жителей Приморья посетили картинную галерею бесплатно
- Приморцы почитали "Мастера и Маргариту" вместе со всей страной
- Во Владивостоке на джазовом фестивале сыграют саксофонист из Гарлема и трио московских джазменов
- Владивосток – единственный на Дальнем Востоке - участвует в онлайн-чтениях Google третий раз
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московский банк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- Большинство россиян все еще используют зарплатные карты не по назначению
- В Приморье циклоны становятся агрессивнее
- Чиновники Минвостокразвития бегут с острова Русский
- Сергей Дарькин может купить один из крупнейших портов Приморья
- Приморье лишается банкоматов
- Банк России с "нервной дрожью" ждет декабря
- Большой Владивосток закрепился в Надеждинске
- Во Владивостоке многострадальный долгострой готовится к новоселью
- В России все-таки вернут прогрессивный подоходный налог