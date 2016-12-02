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Во Владивостоке в антикварной галерее "Раритет" открыта новая выставка ретро-фотографий

02 Декабря 2016, 18:02 | Приморье

В столице Приморья в антикварной галерее «Раритет» выставлена экспозиция ретро-фотографий «Фотоателье Владивостока: модные образы 1890-1920-х гг.», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

На выставке представлены кабинетные фото, сделанные во Владивостоке на рубеже XIX-XX вв., когда поход в фотоателье был целым событием. Жители Владивостока следили за всеми модными тенденциями того времени, несмотря на удаленность от Европы. Казалось бы, как в те времена людям удавалось следить за модой? В этом им помогали иллюстрированные журналы, режим порто-франко и, самое главное, стремление привносить в свою жизнь красоту и радость.

Имена многих фотографов тех времен неизвестны, но есть и те, кто вошел в историю Владивостока, среди них Карл Шульц, Владимир Мацкевич, Ямагучи, С. Ясуда и другие.

В начале XX века фотография была молодым искусством, которое вызывало большой интерес в обществе, и казалось «таинственным». На открытие фотоателье уходило немало средств, а само занятие фотографией было сложным из-за оборудования и тонкостей химического процесса получения негативов и фотоотпечатков. Тем не менее, это был самый доступный способ оставить о себе память, и люди стремились запечатлеть на фото себя и своих близких.

Обычно павильон фотографа был оснащен всевозможными декорациями, включая пейзажные фоны, ковры и кресла, подушки и другие красивые мелочи. Порой заказчики приносили с собой четвероногих любимцев – собак и кошек, а также личные вещи, чтобы создать имитацию домашней обстановки. Доподлинно неизвестно, каким было фотооборудование у первых мастеров Владивостока. Вероятнее всего, они снимали на бокс-камеры, распространенные в то время. Фотографии, как правило, наклеивались на фирменное паспарту фотоателье.

В галерее «Раритет» представлены три стенда с фотографиями по разделам: фото дамское, мужское, детское.

Экспозиция будет интересна профессиональным фотографам и любителям фотоискусства, тем, кому интересны эталоны женской красоты и модные тенденции в одежде того времени, а также всем тем, кому небезразлично прошлое Владивостока.  Посетить галерею можно до 15 марта 2017 года с 11.00 до 19.00 по вторникам-субботам, и с 11.00 до 17.00 по воскресеньям. Вход бесплатный.

Софья ПОДОШВЕЛЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ретро  выставка  раритет  фото 



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