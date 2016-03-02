Приморская сцена Мариинского театра - проект уникальный

Владивосток становится ключевой точкой Дальневосточного региона и жизнь без оперного театра не была бы полнокровной, считает главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра

Главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара АЛИЕВА во Владивосток привел «Щелкунчик» - изначально речь шла только о постановке этого спектакля. Но за «Щелкунчиком» были поставлены «Корсар», «Жизель», «Жар-птица», «Лебединое озеро». Так знаменитый балетмейстер после долгих лет работы в самых известных театрах мира задержался во Владивостоке. О том, чем его привлек уникальный в своем роде проект, Эльдар Алиев рассказал газете «Золотой Рог».

- Я прилетел во Владивосток, чтобы увидеть сцену, людей, техническое оснащение и дать ответ, смогу ли я поставить здесь «Щелкунчика». После знакомства с театром и труппой я подписал контракт и приступил к работе над спектаклем. После успешной постановки «Щелкунчика» художественный руководитель театра обратился ко мне с просьбой временно возглавить балетную труппу. Позже я стал ее руководителем.

- Жизнь в театре предоставила возможность познакомиться с Владивостоком?

- Творческая профессия не вписывается в нормированный рабочий день, она поглощает целиком и полностью, и порой из театра уходишь далеко за полночь. Таким образом, театр практически становится домом. Конечно, в связи с таким графиком работы испытываешь хроническую нехватку времени, поэтому красотами Владивостока, о которых я много слышал, полностью насладиться еще не успел. Но обязательно это сделаю, и постараюсь - в ближайшее время.

- Балет и опера в новинку для большинства приморцев. Как публика откликается на постановки?

- Любой город, в котором открывается новый театр (а тем более театр оперы и балета), начинает жить иной, доселе неизвестной ему жизнью. Обратите внимание, что оперные театры крупнейших столиц мира являются в большинстве своем их отправной точкой. Возьмите Парижскую оперу, театр «Колон» (Буэнос-Айрес), Ковент-Гарден (Royal Opera House, Лондон), Большой театр России, Линкольн-центр (Нью-Йорк), Сиднейскую оперу - яркие примеры этого. Приморская столица не исключение. Владивосток становится ключевой точкой Дальневосточного региона, и жизнь без оперного театра не была бы полнокровной. Что касается публики, то она реагирует так, как и должна реагировать на появление в городе такого крупного культурного центра. Публика проходит через все этапы развития вместе с театром. И тот зритель, которого мы видим сегодня, вызывает у меня огромную симпатию и уважение, ведь в конечном счете это именно те люди, для которых мы делаем свою работу.

Моя жизнь как танцовщика прошла в Мариинском театре. У нас была удивительная публика, какой, пожалуй, не встречал больше нигде. Люди приходили на исполнителя, никто не говорил: «Я уже видел этот спектакль, зачем на него ходить еще?» Билеты поступали в продажу за 20 дней до спектакля и раскупались за 2 часа, люди с ночи стояли в очереди, чтобы потом попасть на выступление любимого исполнителя. А после спектакля зрители, с букетами цветов, стояли и ждали (зимой - на холоде), когда артист выйдет, и затем наслаждались каждой минутой общения с ним.

Как я волновался перед спектаклями в Ленинграде, я не волновался нигде и никогда. Надеюсь, и во Владивостоке у нас со временем будет именно такая публика.

- Профессия главного балетмейстера включает в себя и творчество, и административную деятельность…

- Будучи исполнителем, не задумываешься о всех составляющих успеха спектакля. В 1991 году я уже начал задумываться о том, что буду делать после ухода со сцены. Так случилось, что примерно в это же время я получил очень привлекательное предложение поработать в США в составе труппы Indianapolis Ballet Theatre, которую позже и возглавил. У меня получился очень гладкий переход от профессии танцовщика к другой профессии - руководителя балетной труппы. Так как система работы на Западе в корне отличается от системы работы в России, в Америке я научился вещам, которые никогда бы не узнал в России, просто по той причине, что они не входят в круг компетенции балетного руководителя в России. Поэтому артистическая и административная стороны моей работы для меня неразделимы. На собственном опыте убедился, что можно быть очень талантливым артистом или хореографом, но без финансовой поддержки любые идеи останутся неосуществленными.

- Какие составляющие необходимы артисту для успешной карьеры?

- На мой взгляд, чтобы сделать карьеру в искусстве, даже самому талантливому человеку необходимы как минимум три составляющие: талант, сумасшедшая работоспособность (чтобы шлифовать этот талант) и удача.

- У артистов Приморской сцены Мариинского театра есть эти составляющие успеха?

- Работоспособность у всех ребят определенно есть. Талант дается от бога. А удача - как сложится. Дело в том, что труппа не может и не должна состоять из одних самородков, иначе она превратится в кладбище талантов. Ведущих солистов в труппе должно быть считанное количество. Солистов - чуть больше. Корифеев - больше, чем солистов, а основную массу должен составлять кордебалет. Это как ювелирное изделие, в котором есть основной акцент (например, очень красивый драгоценный камень) и вспомогательные элементы, составляющие обрамление и подчеркивающие красоту и уникальность основного. Моя задача как руководителя балетной труппы - создать произведение искусства, в котором один элемент подчеркивает и оттеняет другой и в котором нет «неважностей».

- В работе с сотрудниками театра вы разделяете их на творческих и технических?

- Я пытаюсь быть человеком, с которым несложно работать профессионалам, и я люблю работать с профессионалами, пытаюсь четко артикулировать то, чего добиваюсь. А если до окружающих информация всегда доносится четко, они не должны испытывать сложности в работе. И неважно, творческий это состав или технический. Мы все служим одному делу и преследуем единую цель - создать спектакль, на который придут зрители, забудут обо всем на время представления, уйдут одухотворенными и захотят вернуться в театр.

- Вы работали в азиатских странах, в Европе, в Америке. Есть ли специфика вашей профессии в разных странах?

- Конечно. Азия, например, - это совершенно другой мир. Там в целом очень особое отношение к учителю. Я много работал в Китае, практически со всеми труппами и крупнейшими учебными заведениями: в национальном балете, в Шанхайской академии танца, в Пекинской академии танца, в Шэньяне, в Гонконге. Так вот в Китае говорят: «Учитель и ученик - это два сосуда, но один сосуд полный, а второй - пустой. Задача учителя - наполнить пустой сосуд, но, к сожалению, некоторые сосуды имеют узкое горлышко, и наполнять их гораздо сложнее».

В Европе по-другому. Там больше свободы, студент может отказаться от педагога. И эта свобода, думаю, несколько развращает. Я не совсем согласен с таким подходом. В США тенденции схожи с европейскими, но образовательная система для артистов балета в Европе выстроена иначе, что дает лучшие результаты.

- Какими вы видите перспективы Приморской сцены Мариинского театра?

- Когда я работал в Штатах, одна очень состоятельная семья спонсировала наш театр. Однажды жена спонсора захотела поехать в Петербург и попросила меня с женой ее сопроводить. В Петербурге мы пришли в Мариинский театр. После спектакля она сказала, что хочет именно такой театр в США и для этого сделает все: построит здание, купит декорации, костюмы, оплатит артистов. Так как Мариинский театр насчитывает в своей истории более двух веков, я ответил, что если мы начнем немедленно, то при удачном стечении обстоятельств лет через 200 такой театр в Америке может состояться. Дело в том, что костюмы, декорации купить можно, но традиции купить нельзя, они не продаются.

Во Владивостоке сейчас реализуется уникальный в своем роде проект, не имеющий аналогов в мире: Приморская сцена Мариинского театра. И сделать театр, сопоставимый по масштабам с Мариинским, даже в перспективе без поддержки самой Мариинки практически невозможно. А в нашей ситуации именно Мариинка дает рождение новому перспективному направлению развития Приморской сцены. Так что Владивостоку очень повезло. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки превратить Приморскую сцену в культурную достопримечательность Дальнего Востока России, а также всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.