Русско-японский оркестр может появиться на базе Приморского театра оперы и балета

С предложением по созданию русско-японского оркестра выступил представитель компании «Belcanto Japan» Имасэ Ясуо. В ходе международного круглого стола «Владивосток – культурное окно в Азию» господин Ясуо во время своего выступления рассказал о возможных совместных проектах Приморского театра оперы и балета и японских культурных организаций.

«Моя компания занимается менеджментом в области культуры, кроме того у нас есть духовой оркестр, в котором я сам играю на валторне. Когда я только узнал, что во Владивостоке строится театр, у меня сразу появилась идея совместной постановки, и я очень хочу, чтобы она воплотилась в жизнь. Было бы здорово, чтобы музыканты наших стран сыграли что-нибудь вместе. Было бы замечательно еще осуществить совместный проект с Приморским театром – поставить оперу Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй». Было бы прекрасно, если бы главную женскую партию пела японка, Пинкертона исполнил бы русский тенор, а детские партии - сводный детский хор Приморского края. Я знаю, что здесь работают японские балерины. Можно подумать и о совместной балетной постановке», - рассказал Имасэ Ясуо.

Кроме того, в ходе этого международного форума с предложениями и пожеланиями театру выступили заместитель генерального консула Японии во Владивостоке Хасэгава Томонори и Великий артист театра Но господин Сакаи Отосигэ.

По словам дипломата, Приморский театр оперы и балета это отличная возможность для жителей Японии посмотреть российские постановки и послушать русскую классическую музыку. «То, что на этом форуме так много представителей Японии, говорит о большом интересе к совместным проектам. Я думаю, что это прекрасная база для культурного обмена», - подытожил господин Хасэгава Томонори.

Великий артист театра Но рассказал о своих выступлениях в России, роли культура в объединении двух стран и поделился впечатлениями от театра. «Русская музыка отражает суть русского человека. Я очень рад, что здесь построили оперный театр именно как форпост культуры, направленный в Азию. Я уверен, что этот театр послужит укреплению мира во всем мире. Я желаю театру дальнейшего развития», - сказал господин Сакаи Отосигэ.

ZRPRESS.RU, Владивосток.