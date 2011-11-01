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Купец Минин живет в Приморском крае
В поселке Кавалерово живет однофамилец знаменитого героя XVII века Кузьмы МИНИНА. Мы разыскали Виталия МИНИНА и спросили, не связан ли его род с купцом, который вместе с князем ПОЖАРСКИМ организовал народное ополчение в 1612 году.
- Я горжусь своим однофамильцем, - ответил Виталий Минин,- хочется верить, что мы родственники. Однако свое генеалогическое древо не составлял, знаю лишь, что среди прадедов были рабочие и крестьяне. Хотя, кто знает, может, в каком-то колене тот самый Минин был нашим предком. Как отношусь к празднику 4 ноября – Дню народного единства? Положительно отношусь. В этот день русские когда-то показали, кто хозяин на их земле. Прогнали врага из Москвы. Вообще, единства народа нам сейчас не хватает. Все слишком увлеклись зарабатыванием денег, как-то отдалились друг от друга. Хотя, уверен, единство в народе осталось. В трудную минуту наши люди всегда приходят друг другу на помощь. Сама дата 4 ноября для нас праздником еще не стала. Выходной как выходной… В этот день, наверное, баню затопим и всей семьей устроим «чистую пятницу». Мы живем в частном доме с участком.
Виталию Минину – 38 лет, он предприниматель. ИП Минин занимается торгово-закупочной, внешнеэкономической деятельностью и лесозаготовками. В школе Виталию как-то пришлось на уроке истории отвечать про подвиг Кузьмы Минина и князя Пожарского. После этого одноклассники прозвали его «Кузей». После окончания школы в Фабричном Виталий Минин закончил кавалеровский горный техникум. Так и обосновался в Кавалерово, построил свой дом. Увлекается футболом, велоспортом, следит за новостями по Интернету. Жена Евгения – тоже предприниматель. У Мининых – 4 специализированных магазина для домашнего хозяйства. В семье двое детей – школьников.
Кстати, купеческая жилка есть и у брата, Николая МИНИНА, он тоже предприниматель в п. Фабричном, у него 4 детей. Оба брата – активные граждане, они депутаты районной думы.
Все Минины гордятся своей такой громкой фамилией. А вот Пожарского в Кавалерово нет. Говорят, однофамильцы знаменитого князя есть в Арсеньеве.
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