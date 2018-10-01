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Под знаком Эрмитажа пройдет во Владивостоке первая неделя октября
Торжественное открытие уже третьих по счету Дней Эрмитажа во Владивостоке состоялось в парадном зале Приморской государственной картинной галереи. Они пройдут с 1 по 7 октября и проводятся по инициативе директора Государственного Эрмитажа Михаила ПИОТРОВСКОГО при поддержке администрации Приморского края. Это становится своеобразной прелюдией к планируемому открытию Центра Эрмитаж-Владивосток, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Команда сотрудников Эрмитажа привезла в Приморье насыщенную программу, в которую входят не только традиционные музейные экспозиции с экскурсиями, но и лектории, мастер-классы, кино-просмотры, дискуссии, видеоконференции со специалистами крупнейшего музея мира.
Современные технологии помогут зрителям, пришедшим в Приморскую картинную галерею, оказаться в великолепном Зале Юпитера в Эрмитаже. Это проект, разработанный Центром виртуальной реальности КРОК, создавшим цифровую копию Зала Юпитера. В настоящее время там выставлена коллекция Отдела Античного мира - римские мраморные саркофаги и собрание римского портрета. Надев шлем виртуальной реальности, зритель сможет прогуляться по залу музея, приближая при помощи специального джойстика заинтересовавшие его экспонаты. И, конечно, такая возможность будет интересна в первую очередь молодому зрителю. Она является хорошим дополнением к выставке «Голова Ареса. Неистовый сын Зевса», которая открылась еще летом и уже завершает свою работу во Владивостоке.
Дни Эрмитажа нацелены на привлечение в музейное пространство молодежи. Их основной темой стала презентация Молодежного образовательного центра Государственного Эрмитажа, где создаются экспериментальные образовательные и культурные программы для студентов. В Парадном зале представлена выставка «Интерпретация: лучшее» секции «Творческая фотография» Молодежного центра Эрмитажа и студентов факультета фотографии Школы дизайна Парсонс (Нью-Йорк, США). Занятно и необычно выглядят сюжеты известных полотен западноевропейских художников в интерпретации молодых фотографов. Кстати говоря, все Дни Эрмитажа и во Владивостоке будет работать мастер-класс известного петербургского фотографа, члена Союза фотохудожников России Игоря ЛЕБЕДЕВА. Так что и приморские фотографы смогут принять участие в фото-кроссе и разборе полетов.
В Дни Эрмитажа состоится торжественная церемония гашения почтовой карточки (2 октября), лекция Эрмитажного лектория «Шедевры античного искусства» (3 октября), презентация проекта «Искусство и мода» (4 октября), знакомство с Эрмитажной библиотекой и День студентов в картинной галерее (7 октября) – в продолжение эрмитажных традиций. В этот день генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский обратиться к владивостокским студентам с видеообращением.
Как рассказала корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» директор Приморской краевой картинной галереи Алена ДАЦЕНКО, программа Дней Эрмитажа во Владивостоке настолько обширна и разнообразна, что каждый, пришедший в эти дни в залы картинной галереи, сможет найти для себя что-то интересное.
По сложившейся традиции предусмотрена и профессиональная программа: состоятся мастер-классы по реставрации произведений восточной живописи на «рисовой» бумаге. Перенять новаторский опыт коллег из лаборатории научной реставрации восточной живописи Эрмитажа приехали специалисты со всего Дальневосточного региона, из музеев Якутска, Иркутска, Хабаровска, Благовещенска, Юхно-Сахалинска.
Стоит заметить, что на все мероприятия Дней Эрмитажа во Владивостоке в Парадном зале Приморской краевой картинной галереи вход свободный. Организаторы обратили внимание, что на некоторые из них может потребоваться предварительная регистрация по телефону (241-06-10). Оно и понятно, в прошлом году Дни Эрмитажа во Владивостоке посетили семь тысяч человек.
Ирина БАРАННИК. Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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