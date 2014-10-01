В Приморье книжные фанаты побывали в раю

Во Владивостоке с успехом прошла 17-я Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор»

Печатный двор опустел. Традиционная, уже 17-я Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор», три дня бурлившая на площадках Научной библиотеки Дальневосточного федерального университета презентациями региональных экспозиций, творческими встречами с издателями и литераторами и бесконечными дискуссиями профессионалов отрасли, завершила свою работу. Как и ранее, она представила все самое лучшее, что издавалось на Дальнем Востоке за последние годы.

На стендах во всем блеске были представлены великолепные альбомы, приоткрывающие неповторимый облик самобытной Якутской земли, суровую красоту Колымы, яркие краски Приамурья и колорит динамичного Приморья. Большой раздел составили в общем довольно скромные, но от этого не менее ценные научные труды и учебно-методическая литература. Ну и, конечно, - проза и поэзия местных авторов, молодых, маститых и тех, кого уже нет вместе с нами, книги - как дань памяти, уважения, да и просто - добротное чтение. Где как не на площадке «Печатного двора» можно увидеть все это многообразие, познакомиться с новинками, подержать в руках, полистать и выбрать самое-самое!

Кто-то, на эмоциональной волне, образно назвал мероприятие «Дальневосточный книжный рай». Рай - не рай, но праздник книжных людей точно получился. Хорошо, что у организаторов выставки, в числе которых Департамент культуры Приморского края, Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького, Дальневосточный федеральный университет, Издательство «Русский остров» (Владивосток), Дальневосточный региональный учебно-методический центр, Дальневосточный филиал Фонда «Русский мир», хватило сил, энтузиазма и последовательности в его организации.

- Этот проект должен жить, развиваться позитивно и масштабно, не делайте пауз, не лишайте издателей Дальнего Востока возможностей профессионального общения, - сказала заместитель директора Дальневосточной научной библиотеки Раиса НАУМОВА (Хабаровск), представляя современный издательский процесс Хабаровского края и «репертуар» привезенной на выставку продукции. - В крае выпускается ежегодно тысяча наименований печатной продукции. Это немного по сравнению с центральными регионами России, но каждый издательский проект для нас уникален, потому что он содержит региональный компонент.

В краевой экспозиции заслуженное место заняли лучшие книги, изданные при поддержке правительства Хабаровского края. Это результаты системной планомерной государственной поддержки краевой власти, которая позволяет ежегодно издавать более 50 наименований печатной продукции высокого полиграфического качества. В результате на книжных полках появились новые книги серии «Литературное наследие Приамурья».

Разнообразную и превосходную по полиграфическому исполнению книгу представило Якутское книжное издательство «Бичик», держать высокую планку которому также удается благодаря господдержке. Издатели Владивостока и Благовещенска, не обласканные заботой власти, демонстрировали в основном продукцию частных компаний и вузов. Впрочем, это им не помешало попасть в число победителей.

Подводя итоги, исполнительный директор выставки-ярмарки, руководитель информационного центра «Приморская книга» Приморской государственной библиотеки имени Горького Наталья КУЗЬМИНА заметила, что на этот раз в ней приняли участие более 60 издающих компаний и организаций Дальневосточного региона и Забайкалья. Гостями и участниками выставки-ярмарки стали также представители центральных регионов России, книжного бизнеса Китая и Японии.

На конкурс «Лучшая книга года» издатели Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия) выдвинули более 450 работ. Шестью конкурсными жюри были определены лучшие научная книга, учебное издание, краеведческое, электронное издания, лучшее полиграфическое исполнение и победители литературного конкурса. Многочисленные победители получили золотые и серебряные медали, провели радостные фотосессии с почетными дипломами. Но главным для участников «Печатного двора» стали все-таки не награды, а профессиональное общение книгоиздателей - о трудном бизнесе, или не бизнесе, а служении, о поисках дороги к читателю - в Интернете, на электронном носителе или в традиционном книжном магазине, а лучше - объединив эти современные и традиционные возможности. «ЗР» также включился в этот диалог. Предлагаем его фрагменты.

Иван ШЕПЕТА, поэт, предприниматель, издатель (г. Владивосток):

- Мы, как литераторы, «Печатный двор» приветствуем и, конечно, в нем заинтересованы. Ситуация такая, что в книжных магазинах поэзия сейчас вообще не продается - не берут. Если берут, то это Александр Сергеевич Пушкин, Марина Цветаева, может быть, Владимир Высоцкий. Современной поэзии во владивостокских магазинах нет. Поэтому мы здесь, используем любую возможность, чтобы как-то выступить, засветиться, пообщаться, потому что современному писателю очень непросто.

Между тем издательства, которые здесь представлены, во многом дадут фору и центральным, например «Рубеж» Александра КОЛЕСОВА, который в книгоиздании задал очень высокий стандарт, стал издавать дорогие, красиво оформленные книги, и многие на него ориентируются, например издательства «Дальиздат», «Валентин», «Русский остров». В общем, конкуренция есть.

Константин ДМИТРИЕНКО, издатель (г. Владивосток):

- Принципиальной конкуренции я не вижу, каждый занимает свою нишу, и тут на самом деле поле непаханое. Я глубоко убежден, что нам необходимо соперничать с культурными центрами. Каким образом мы можем себя обозначить? Только издавая максимальное количество литературы, издавая в том числе молодых и нераскрученных, малыми тиражами. Это и есть моя концепция. Мы все столкнулись с проблемой, когда у тебя лежит багаж нераспакованных пачек. Сейчас можно идти по другому пути - напечатать 50 книжек, разошлись - давай еще 50. Вот, пожалуйста, Спартак ГОЛИКОВ - очень оригинальный автор. Сделали небольшой тираж, разошелся, добиваем еще 50 экземпляров.

Ирина СКОВОРОДИНА, директор департамента группы компаний «Конетекстум» (г. Москва):

- Ярмарка получилась, я бы сказала, non-fiction. Были представлены издания вузов, и они представляют для нас большой интерес. Мы приехали с целью посмотреть ваш контент с тем, чтобы представить его в национальном цифровом ресурсе «РУКОНТ», и мы нашли понимание дальневосточных издателей - есть интерес к электронным изданиям, к их продвижению.

Есть очень интересные издания, актуальная проблематика, я смотрела прежде всего с точки зрения научно-образовательного контента, но он у вас - закрытый. Достать книгу с Дальнего Востока практически невозможно, а между тем книгу надо продвигать, и есть специальные инструменты для такого продвижения, мы рассказывали о них на нашем семинаре «Авторское право в цифровой век».

Сейчас вообще понятия «региональный издатель» или «центральный издатель» стираются, любая книга должна быть доступна читателю из любой точки.

Эти проблемы мы и обсуждали на «Печатном дворе», спасибо организаторам, что они смогли организовать такую интересную ярмарку.

Я думаю, что у нас получится сотрудничество на более высоком уровне по электронным изданиям, и на следующую выставку мы приедем уже с каким-то результатом – сделаем определенный срез именно Дальневосточного региона, как он представлен в общероссийском информационном пространстве, и – мы все-таки замахиваемся и на то – на международном уровне. Потому что есть определенные инструменты продвижения - это цифровой идентификатор DOI (Digital Object Identifier - уникальный буквенно-цифровой идентификатор публикации в глобальном пространстве Интернет – прим. «Золотого Рога»). Мы рассказывали издателям, что это не что-то заоблачное, это все реально, и мы готовы работать вместе в этом направлении с дальневосточными издателями, вузами.

Татьяна ТЕЛЮК, зам генерального директора ЗАО «Амурская ярмарка» (г. Благовещенск):

– Татьяна Николаевна, читателю ждут ваши книги?

- Думаю, да. Все, что мы привезли, продали в первый же день ярмарки, два последующих принимали заявки. Понятно, что из-за дальности наши возможности были ограничены. Если говорить о читающей аудитории, которая посещала выставку, отрадно, что университет целенаправленно приглашал студентов, и, что особенно радостно, в том числе тех, кто готовится к издательской деятельности. А второе – было много людей среднего и старшего поколения, тех, кто понимает ценности книги, кто прикипели к «Печатному двору». Есть люди, которые приходят в третий-четверый-пятый раз с вопросом – какие на этот раз новинки?

- И что нового вы представляете?

- Мы привезли на эту выставку двухтомник «Деловой мир Приамурья». Это история развития амурского предпринимательства со средины XIX до начала XX века. Первый том – это отраслевая характеристика Амурской области в данный период. Второй том – вообще уникальное издание, это энциклопедический справочник об Амурских предпринимателях: более 4000 тысяч имен и более 750 предприятий.

Хорошо, что в этом году в выставке принимают участие и представители Китая –Хейлунцзянская книжная корпорация, у нас через общественные организации уже налажена работа по переводу на китайский язык нескольких наших книг, три перевели, это «Основатели Благовещенска», «История Благовещенска», «Амурская святыня», а четвертая сейчас в работе – «Архитектурное наследие Благовещенска».

- Для вашей компании издательский проект является бизнесом?

- Скорее это не бизнес, а хобби, и заниматься им мы можем только потому, что у нас есть другие сферы деятельности, потому что прибыли, реальной, как в бизнесе, это не приносит. Потому что особенно в первые годы до половины тиражей мы отдавали в библиотеки. Нам надо было насытить наше амурское библиотечное пространство краеведческими книгами, поэтому мы их просто отдавали.

Сейчас реализация книг уже идет, но далеко не так, как в супермаркете или каком-нибудь вещевом магазине. Можно сказать, что она идет поэтапно, потому что книга должна найти своего читателя. Это происходит и через прямой прилавок, и через Интернет. Кстати говоря, эта работа выводит нас во многие страны, среди наших корреспондентов есть жители Австралии, Германии, Бельгии, Франции. Оттуда идут заказы на книги, и более того, у нас появляются и авторы оттуда – выходцы из Приамурья со своими краеведческими очерками.

Александр ХВОРОВ, издатель (г. Хабаровск):

– Александр Юрьевич, вы впервые на владивостокской выставке, что для вас здесь оказалось самым главным?

– Наиболее ценное – возможность встретиться с издателями других регионов, себя показать, на других посмотреть, обменяться опытом. Хотя, на мой взгляд, его было маловато. Проблемы, которые стоят перед издательским сообществом Дальнего Востока надо бы обсуждать побольше, ведь общих проблем у нас много.

– Обозначьте, пожалуйста, самые актуальные.

– Конечно, финансовая проблема – общая для всех – где взять деньги на издание? Вторая проблема – это подготовка издания, а точнее – подготовка специалистов для подготовки издания. Филологи готовят редакторов, которые могут текст отредактировать, а вот художника книги у нас на Дальнем Востоке не готовят, между тем, это отдельная специальность, это и верстка, и обработка иллюстраций, и конструкция книги. Книга становится предметом искусства, и делать ее должен специалист. Вообще типографика – это отдельная наука, и очень сложно найти профессионала.

Александр СМЫШЛЯЕВ, директор и главный редактор книжного издательства «Новая книга» (г. Петропавловск-Камчатский):

- Выставка «Печатный двор» неизменно дает нам хорошие впечатления и пользу, мы постоянные участники этой выставки, потому что здесь не только общение с коллегами, что тоже важно, но и взаимовыгодная учеба. Книжный рынок изменчив и очень сложен в наше время и для издателя, и для распространителей книги, поэтому мы здесь, перенимаем ценный опыт, смотрим, какие книги издали наши коллеги, что-то приобретаем, поскольку холдинг «Новая книга» занимается и книгораспространением. Наиболее интересную литературу мы отмечаем и затем выписываем, таким образом наш читатель может знать дальневосточную книгу вообще. Это важно, потому что в наше время потеряны горизонтальные связи между городами Дальнего Востока. И такой региональный сбор профессионалов дает возможность знакомства с продукцией наших коллег.

– На какие проекты коллег обратили внимание?

– Мы заключили договор с издательством «Рубеж», будем сотрудничать и в издании некоторых книг и в книгораспространении, так как они во Владивостоке открыли торговую точку. Нам это интересно. Издательство очень интересное, выпускает красивые, умные, настоящие книги. Александра Колесова мы давно знаем, и вот, наконец, осуществилась наша общая задумка – начать какие-то совместные проекты.

Нас давно интересует Издательство «Бичик», ведь Якутию и Камчатку связывают многие исторические моменты. Не секрет, что якутские казаки в свое время открывали и осваивали Камчатку, поэтому те первоначальные, исторические корни у нас совместные, и их исторические книги нас интересуют в первую очередь. И плюс – они очень красивые.

– На ярмарке был отмечен ваш детский проект, расскажите, пожалуйста, о нем.

- Мы однажды задумались о том, маленькому ребенку, живущему на Камчатке, не хватает региональной книги, местной сказки. Все-таки у нас проживает несколько народностей севера, есть свои авторы, пишущие сказку. Все это очень интересно было собрать и подарить нашим детям. Вот на этот путь мы и встали, не буду хвастаться – пока только встали, но в общем-то идем смелыми шагами вперед.

- Между тем, высказывается мнение, что современная молодежь книг не читает. Как вы считаете, есть читатель на этот проект?

– Читателей стало меньше, но они, бесспорно, есть.

– На площадке «Печатного двора» в этом году шел большой разговор об электронной книге, якобы это что-то отдельное. Но все мы понимаем, что книга она и есть книга, и какая разница, читаешь ты в электронном или бумажном виде. Молодежь сейчас больше привыкла к компьютеру, к экрану, она читает с экрана, и ради бога, пусть читает. Книга и в этом случае остается книгой, и читатель никуда не ушел. Остались дети, которым, безусловно, книга нужна, родители ее покупают, мы это почувствовали, когда стали издавать детскую книгу. Она быстро уходит, ее просто не хватает. Есть подросток, который сам начинает любить книжку, покупать ее, много читает фантастики. Мы тоже встаем на путь издания электронной книги. Видите, сколько пользы мы везем к себе на Камчатку, думаю, что и для других мы что-то интересное представили.

Александр ЛОБЫЧЕВ, критик (г. Владивосток):

– Замечательно, что вообще эта выставка состоялась. Для Дальнего Востока она является одной из, что называется, культурных скреп, и я благодарен всем, кто принял в ней участие.

Если честно, сказать, что был какой-то взлет, я бы не мог, но выставка показывает, что любовь и потребность в книгоиздании существует, а самое главное – существует уже даже не как любовь, а как страсть и преданность делу людей, которые этим занимаются, которые пишут, редактируют, издают, пропагандируют, продают и представляют книгу. Всем им низкий поклон.

- На ваш взгляд, это уже сложившийся бизнес?

- Его, конечно, называют бизнесом, но, насколько я знаю, он является бизнесом только для самых крупных издательств, таких, как ЭКСМО, АСТ и пр., для региональных издательств, а они, как правило, сейчас или частные или ведомственные, это, скорее всего, создание и продолжение культурной почвы, то есть это такое духовное служение. В лучшем случае издательствам удается просто выходить на самоокупаемость, во всем остальном это работа и труд подвижников.

- Публика читающая, с вашей точки зрения, сильно уменьшилась?

- Все говорят, уменьшилась, я тоже чувствую – уменьшилась. Но у нас по сравнению с Советским Союзом и население уменьшилось. Но я на самом деле плакать и рвать волосы по этому поводу не стану, потому что читающая публика, если и сокращается, значит – концентрируется, остается самая умная, самая думающая и самая преданная книге.

Кроме того, сегодня очень много людей читают в Интернете, на электронных носителях, мы этого не замечаем, потому что мы – любители книги, мы преданы ей, но часть чтения переместилась в эту сферу. И для читающих людей это нормально. Как многие говорят, книга сейчас превращается вообще в произведение искусства. И сейчас она от нас всех требует большего таланта, большего профессионализма, она должна быть умнее, красивее, качественнее во всех смыслах – и художественном и полиграфическом.

- Среди представленных книг вы увидели именно такие?

- Конечно, есть очень хорошие книги, их, например, издает Издательство «Дальнаука». Это книги специфические, но они крайне необходимы, потому что это наука, культура в целом. И они хорошо издаются, конечно, на уровне тех имеющихся финансовых возможностей, нормально и качественно. Ряд частных издательств (про «Рубеж» все понятно, на мой взгляд, это ведущее частное издательство Дальнего Востока) делает очень хорошие качественные книги, причем они работают как на заказ, так и поддерживают иногда приморских литераторов, например, издательство Александра Яковца «Русский остров», другие. Так что «Печатный двор» во Владивостоке – по-прежнему большой праздник для всех нас, преданных друзей книги.

Татьяна ПРУДКОГЛЯД, профессор кафедры журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ, издатель, поэт:

– Выставка «Печатный двор» дает издателям импульс надежды, осознание того, что мы делаем нужное для региона дело. Мы учимся у других регионов: у Якутии, Хабаровска, Благовещенска – у них там идет такая мощная поддержка книгоизданию на уровне региональных правительств и губернаторов. Я надеюсь, что и в Приморье будет издательская программа, и наши региональные издательства получат поддержку власти. Сейчас понятие «региональное издательство» размывается, мы становимся российскими, мы становимся просто издательствами – для всего мира, потому что наши книги пользуются огромным успехом во всех регионах страны и за рубежом.

Наталья КУЗЬМИНА, исполнительный директор выставки-ярмарки «Печатный двор» (г. Владивосток):

Главное открытие этой выставки-ярмарки, наверное, состоит в том, что сегодня выходит больше всего и лучше всего изданной литературы на краеведческую тему. Много тем закрывают, много авторов появилось, большинство издателей с интересом обращаются к этой теме. Члены жюри этой номинации были просто восхищены изданиями, представленными на конкурс, им было очень сложно выбрать, хотелось каждую книгу обласкать, каждому автору сказать спасибо. Открытие состоит и в том, что гран-при абсолютно заслуженно уезжает в Благовещенск, ЗАО «Амурская ярмарка» проделало невероятную работу, сделав двухтомник «Деловой мир Приамурья», ее признали лучшей книгой года жюри всех конкурсов. Думаю, открытий было много. Интересно, что сегодня стали активнее поддерживать отдельные номинации представители бизнеса, общественных организаций.