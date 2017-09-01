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В Приморье международная команда снимает документальный фильм "Фатеич и море"
Интернациональная команда проводит в Приморье съемки документального фильма «Фатеич и море». В составе группы – российские, польские и финские кинематографисты.
Как сообщили в Кинокомиссии Приморского края, основная тема фильма – развитие семейного бизнеса по созданию на Дальнем Востоке России хозяйств марикультуры и бережное отношение к богатейшим биологическим ресурсам наших дальневосточных морей.
«Действие фильма разворачивается на островах залива Петра Великого. Это фильм о крепости человеческого духа, о мечте, которая становится путеводной звездой, и о русском национальном характере», – рассказали специалисты.
Документальный фильм создается компаниями Proline Film (Россия), ARKANA (Польша), ILLUME (Финляндия) при содействии Администрации Приморского края, телеканала «Общественное телевидение Приморья», Кинокомиссии Приморского края и Дальневосточного федерального университета.
Проект получил поддержку Национального киноинститута Польши, Фонда кино Финляндии, а также грант фонда EURIMAGE, что стало прецедентом в отечественном документальном кино.
Режиссером фильма выступает Алина Рудницкая – известный российский режиссер-документалист, ее фильм «Кровь» получил Специальный приз жюри Кинофестиваля «Меридианы Тихого» в 2014 году.
Отметим, «бархатный сезон» сезон в Приморье – самое популярное время для киносъемок. Летом и осенью край особенно красив.
В 2017 году Фонд кино поддержал три проекта, съемки которых будут проходить в Приморье. Это комедия «Энский Робинзон» компании «2Д Целлулоид», главные роли в которой исполнят Александр Паль и Михаил Ефремов. Съемки картины начнутся уже в августе. В сентябре будет запущена комедия «Русские» продюсеров Георгия Шабанова и Резо Гигинеишвили. На февраль 2018 года запланированы съемки спортивной драмы «Один вдох» кинокомпании «Общественное Мнение». Режиссером выступит Елена Хазанова, главные роли сыграют Виктория Исакова и Евгений Миронов.
Только на прошлой неделе в Приморье завершились съемки телевизионного художественного фильма «На край света». Сценарий фильма изначально был написан под Владивосток, главными локациями стали аэропорт, яхт-клуб «7 футов», Токаревский маяк, подлодка С-56, Морской вокзал, Старый дворик ГУМа и другие знаковые места.
Съемки проводила кинокомпания «Good Story Media», производитель сериалов «Физрук», «Реальные пацаны», «Ольга», «Сладкая жизнь».
Создатели фильма «На районе», снятого осенью 2016 года во Владивостоке с Данилой Козловским в главной роли недавно получили первую в истории России субсидию на возмещение затрат организациям кинематографии – рибейт (англ.rebate). По ней до 15% затрат съёмочных групп на кинопроизводство на территории края компенсируются из регионального бюджета.
А 14 сентября во всех кинотеатрах страны состоится премьера приключенческой комедии «Напарник», съемки которой проходили во Владивостоке два года назад.
Организацией съемочного процесса на территории Приморья занимается краевая Кинокомиссия – первая государственная кинокомиссия, созданная на территории России. Специалисты помогают кинокомпаниям получить съемочное оборудование на льготных условиях. Кинокомиссия реализует партнерскую программу, участники которой – гостиницы, транспортные компании, кейтеринговые компании – предоставляют съемочным группам скидки до 50% на свои услуги.
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