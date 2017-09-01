Владивосток во время ВЭФ ожидает богатая культурная программа

Афиша культурных событий Приморья со 2 по 8 сентября

На следующей неделе в Приморье пройдет третий Восточный экономический форум, в рамках культурной программы которого на центральной площади Владивостока пройдёт серия концертов.

Так, 6 сентября в 18.00 выступит Хор Турецкого с проектом «Народное караоке». Это уникальный формат, на котором вместе с Хором Турецкого зрители споют любимые песни.

Перед этим выступлением гостям мероприятия будет представлена концертная программа группы «О чем поют мужчины». Этот коллектив представляет собой творческий тандем лучших вокалистов Владивостока. Александр Пстыга, Дмитрий Сабитов, Павел Хименков и Дмитрий Горовой исполнят песни советской и российской эстрады.

7 сентября в 18.00 состоится концерт фьюжн-группы Indian Ocean. Это выступление станет стартом больших российских гастролей группы, организованных в рамках празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Индией и Россией.

8 сентября на площади будет играть Тихоокеанский симфонический оркестр, ведущий музыкальный коллектив Приморского края с 82-летней историей.

Выставка регионов «Улица Дальнего Востока» будет открыта на набережной ДВФУ для всех желающих в выходные дни после форума – 9 и 10 сентября. Экспозиция Приморья будет состоять из двух основных объектов: прошлогоднего исторического павильона «Лотос» и нового – «Сихотэ-Алинь», который будет демонстрировать экономический и социальный потенциал Приморского края, его природные богатства и достижения промышленности.

Гости смогут не только посмотреть выставки и музейные экспонаты, но и попробовать коктейли из приморских дикоросов и оригинальные продукты местных производителей в эко-баре.

В Приморской государственной картинной галерее (ул. Алеутская, 12) работает постоянная экспозиция «Русское искусство второй половины XVI – начала XX века».

Древнерусское искусство представлено иконами XVI – XVIII веков. В экспозиции отечественной живописи XVIII – начала XX веков зрители увидят портреты кисти Фёдора Рокотова, Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Ильи Репина, Валентина Серова. Пейзажи Василия Поленова, Константина Маковского, Исаака Левитана, Ивана Шишкина и других. Один из залов посвящён морскому пейзажу, и центральное место в нем занимает картина Ивана Айвазовского «Восход солнца на Чёрном море».

Помимо этого, открыты выставки:

«Прикосновение к античности» – не просто поэтичная метафора: ведь из всей богатейшей коллекции древних ваз во Владивосток прибыла только одна. Именно вазопись – главный источник знаний о том, как одевались, причесывались, во что верили и на чем передвигались люди, жившие двадцать пять веков назад на Апенинском полуострове.

«Живопись старых мастеров: загадки и открытия». Главным условием при выборе произведений стало наличие в самих картинах, в их истории, в историях их владельцев неких тайн, загадок, нестыковок – разгаданных научными сотрудниками галереи или, наоборот, вставших перед ними в процессе исследования в последние годы.

Помимо этого, приморцы смогут посетить постоянно действующие выставки в музее Арсеньева . В главном корпусе музейного комплекса – на Светланской, 20, работает выставка «LENIN. Образ вождя». Среди экспонатов представлено множество вещей, созданных в Советском Союзе. Также на выставке можно познакомиться с портретами вождя мирового пролетариата, выполненными художниками из Японии, мастерами ткачества и фарфора из Китая.

Здесь же до конца года работает выставка «Магия клинка» – холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII – начала XX века.

В Главном корпусе музея постоянно проходят интерактивные и заказные детские программы – квесты, экскурсии, мастер-классы.

Узнать подробности и записаться на участие можно по телефону: 8 (423) 2-411-173.

В Доме чиновника Суханова (ул. Суханова, 9) постоянно работает экспозиция «Портрет семьи Сухановых», где показаны все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника. Регулярно проходят экскурсии по Дому чиновника на английском языке и заказные программы для детей.

В Музее Города (ул. Петра Великого, 6) проходит выставка «Горизонты капитана Куянцева», посвященная 105-летию со дня рождения Павла Павловича Куянцева (1912-1997) – приморца, капитана, талантливого художника. Экспонаты, связанные с биографией капитана, собраны из нескольких фондов: партнёрами экспозиции стали музей пароходства, музей МГУ имени Невельского, Общество изучения Амурского края. Представлены работы Павла Куянцева, который известен как щедрый даритель своих картин.

Также работают «Открытые морские залы: Тихоокеанское время» – выставочный проект о людях, живущих у моря, что особенного в их ощущении жизни, а также семейный проект «Рыбий день: погружаясь на морское дно». Попадая в пространство выставки, ребенок «становится» маленькой рыбкой и, путешествуя по игровому пространству – «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей и получает новые знания об окружающем его мире, о море и его обитателях.

Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 13) представит:

2 сентября в 18.30 – концертная программа. Поёт Елена Некрасова;

3 сентября в 12.00 – детская музыкальная программа «По Щучьему велению»;

3 сентября в 18.30 – Чукотско-Эскимосский Ансамбль песни и танца «Эргырон».

На Приморской сцене Мариинского театра (Фастовская, 20) пройдут:

2 сентября в 19.00 – балет в трёх действиях, четырёх картинах «Лебединое озеро»;

3 сентября в 17.00 – опера в трёх действиях «Риголетто»;

5 сентября в 19.00 – опера в трёх действиях с прологом «Симон Бокканегра»;

6 сентября в 19.30 – камерный ансамбль «Солисты Москвы»;

7 сентября в 19.00 – балет в трёх действиях с прологом и апофеозом «Спящая красавица»;

8 сентября в 19.00 – балет в трёх действиях с прологом и апофеозом «Спящая красавица».

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Режим работы кассы с 10.00 до 18.00. Понедельник – выходной.

Справки по тел.: 8 (423) 223-94-22, 8 (924) 732-01-22.

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