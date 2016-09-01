Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке состоится Фестиваль московских театров
Во Владивостоке с 17 по 27 сентября на сцене ФЕСКО-Холл в рамках Фестиваля московских театров для жителей и гостей столицы Приморья будут показаны спектакли разных жанров, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"
17 сентября в 19.00 - трагикомедия «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ЗООПАРКЕ», с участием Андрея Чернышова и Андрея Леонова. Спектакль большого «удельного веса», с могучей эмоциональной амплитудой чувств от смеха до ужаса, от страха к жалости, от безысходности к смирению! Блестящая игра актеров! (стоимость билетов от 500-1500 рублей).
23 сентября в 19.00 - комедия про всех нас «ДРУЗЬЯ», где играют популярные артисты театра и кино Дмитрий Марьянов, Александр Мерзликин, Константин Юшкевич. Режиссер спектакля Юлия Меньшова. (стоимость билетов от 600-2000 рублей).
27 сентября в 19.00 - музыкально-драматический спектакль «ТЕРРИТОРИЯ СТРАСТИ». Мюзикл создан по мотивам романа в письмах Шодерло де Лакло «Опасные связи». Режиссер спектакля Александр Балуев - исполнитель главной роли. Музыку для спектакля написал известный композитор Глеб Матвейчук, который исполняет в спектакле одну из главных ролей. Состав у мюзикла звездный: Александр Балуев, Глеб Матвейчук, Мария Иващенко, Валерия Ланская, Евгения Рябцева, Эльвина Мухутдинова, Алексей Бобров и артисты балета. Идея спектакля – извечная борьба - борьба между мужчиной и женщиной, игра жестокая, сулящая разочарования, трагедии, но и дающая призрачную надежду на счастье! (стоимость билетов от 1000-2500 рублей) .
Любимые артисты театра и кино ждут зрителей Владивостока на своих спектаклях!
Телефон для справок: 8 (423) 251-78-38, 272-00-00
Новости тематики
- Фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках МКФ
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- Во Владивостоке состоялось открытие выставочного пространства "Артэтаж"
- В Приморье открылась выставка под названием "Искусство натюрморта" (Фото)
- Приморцы смогут наслаждаться спектаклями московских и питерских театров
- В Приморье стартовал 14-й международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" (Фото)
- Билеты на Летний кубок КВН во Владивостоке спекулянты продают по заоблачным ценам
- Во Владивостоке состоится Фестиваль московских театров
- Американский хедлайнер V-ROX начнет турне по России и снимет видеоклип во Владивостоке
- В Приморье состоялся розыгрыш билетов на Летний кубок КВН-2016
Новости раздела
- Фестиваль экспериментальной электронной музыки проходит во Владивостоке в рамках МКФ
- Международный кинофестиваль "Меридианы Тихого" закроет бразильская картина "Бедуин"
- Во Владивостоке состоялось открытие выставочного пространства "Артэтаж"
- В Приморье открылась выставка под названием "Искусство натюрморта" (Фото)
- Приморцы смогут наслаждаться спектаклями московских и питерских театров
- Генеральный директор Приморского центра народной культуры рассказал о подготовке культурной программы ВЭФ
- Путешествие с цесаревичем – 125 лет спустя
- Сохраняя природу и национальные традиции
- В Приморье стартовал 14-й международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" (Фото)
- Билеты на Летний кубок КВН во Владивостоке спекулянты продают по заоблачным ценам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Superior Trading System helps me succeed in my trades and I’m proud to say that. Google Superior Trading System if you want to learn how to trade successfully.