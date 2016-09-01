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Во Владивостоке состоится Фестиваль московских театров

01 Сентября 2016, 13:58 | Приморье

Во Владивостоке с 17 по 27 сентября на сцене ФЕСКО-Холл в рамках Фестиваля московских театров для жителей и гостей столицы Приморья будут показаны спектакли разных жанров, сообщает Деловая газета "Золотой Рог"

17 сентября в 19.00 - трагикомедия «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ЗООПАРКЕ», с участием Андрея Чернышова и Андрея Леонова. Спектакль большого «удельного веса», с могучей эмоциональной амплитудой чувств от смеха до ужаса, от страха к жалости, от безысходности к смирению! Блестящая игра актеров! (стоимость билетов от 500-1500 рублей).

23 сентября в 19.00 - комедия про всех нас «ДРУЗЬЯ», где играют популярные артисты театра и кино Дмитрий Марьянов, Александр Мерзликин, Константин Юшкевич. Режиссер спектакля Юлия Меньшова. (стоимость билетов от 600-2000 рублей).

27 сентября в 19.00 - музыкально-драматический спектакль «ТЕРРИТОРИЯ СТРАСТИ». Мюзикл создан по мотивам романа в письмах Шодерло де Лакло «Опасные связи». Режиссер спектакля Александр Балуев - исполнитель главной роли. Музыку для спектакля написал известный композитор Глеб Матвейчук, который исполняет в спектакле одну из главных ролей. Состав у мюзикла звездный: Александр Балуев, Глеб Матвейчук, Мария Иващенко, Валерия Ланская, Евгения Рябцева, Эльвина Мухутдинова, Алексей Бобров и артисты балета. Идея спектакля – извечная борьба - борьба между мужчиной и женщиной, игра жестокая, сулящая разочарования, трагедии, но и дающая призрачную надежду на счастье! (стоимость билетов от 1000-2500 рублей) .

Любимые артисты театра и кино ждут зрителей Владивостока на своих спектаклях!

Телефон для справок: 8 (423) 251-78-38, 272-00-00

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: театр  фестиваль 



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Комментарии

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