Роль культуры в развитии Дальнего Востока обсудят в рамках IV Восточного экономического форума

Сессия, посвященная роли культуры в развитии Дальнего Востока, запланирована в рамках IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11-13 сентября. Дискуссия «Роль культурных институций в развитии стратегических российских регионов» станет частью блока деловой программы Форума, посвященного созданию нового качества жизни людей в ДФО.

Участники круглого стола обсудят, как придать Владивостоку статус многокультурного и открытого города, а также обеспечить рост культурного уровня населения. В частности, будут рассмотрены перспективы создания во Владивостоке уникального культурного центра при участии Мариинского театра, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея и других ведущих российских музеев. Отдельное место будет уделено обсуждению возможностей экспорта российской культуры в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и импорта лучших зарубежных проектов на Дальний Восток России.

В сессии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, руководители ведущих учреждений культуры России, российские и зарубежные специалисты в области архитектуры, урбанистики, искусствоведения, музейного и театрального проектирования.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11–13 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru