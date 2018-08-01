Летние сны Янины Николайчук

30 июля в Кавалеровской картинной галерее открылась первая персональная выставка владивостокской художницы Янины Николайчук, представительницы творческой династии семьи художника Владимира Николайчука и ее тети, поэтессы и автора собственных песен Галины Николайчук. Папа Янины живет и работает в Кавалерово, где и выросла Янина, а тетя живет во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».





Художнице – 38 лет. До этого, как признается художница, она картины или продавала, или просто дарила. Выставка называется «Летние сны» и посвящена она в основном сказочной приморской природе, женской красоте; есть тут и натюрморты, пейзажи, портреты.





Янина родилась в Белоруссии в городе Гомеле, выросла в Кавалерово, где в 1995 г. закончила художественную школу, затем в 2005 г. она закончила Владивостокское училище живописи. В 2009 г. участвовала в фестивале народного творчества «Кавалеровские кружева». В настоящее время преподает в частной студии во Владивостоке уроки живописи для детей и взрослых. Работает в разных техниках: акрил, акварель, масло, графика. Тут и стилизация, и живопись классическая.

На выставке представлено 30 работ. Поддерживают Янину в ее творчестве отец, брат, сестра, тетя, любимый мужчина. Детей у нее пока нет. Кумира в живописи у Янины тоже нет, ей многие художники нравятся и из прошлых веков, и современных. Запомнились ей уроки педагогов училища.

«Выставка замечательная, великолепная, - так оценил талант соотечественницы председатель кавалеровского клуба «Творчество» Сергей Чурсин. - Многоцветье летних красок. Наша галерея пользуется популярностью у владивостокцев, находкинцев, уссурийцев , а также за пределами края...»





Председатель фотоклуба «Таежный» Татьяна Советюк добавила, что кавалеровцам всегда приятно открывать для себя новые имена. А поэт Владимир Бухаров посвятил виновнице торжества свои стихи-экспромт:

«Сегодня не знойное лето, а тяга к искусству влечет

Под сень галереи раздетый, но все же прекрасный народ.

Мотивами каждой картины, смотрящей на нас со стены,

Явились прекрасной Янины чудесные «Летние сны».

Она молода, неустанна, в работе, в тиши от подруг

Недавняя девочка Яна с фамилией Николайчук.

От тетушки – славной Галины – и папы Володи взяла их лепту к таланту Янины и в летние сны привнесла.

Вглядевшись сегодня спокойно в холсты, что глядят со стены

Давайте оценим достойно прекрасные «Летние сны»!»

Фото автора. На снимках – Янина Николайчук, Янина вместе с отцом, работы художницы.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.