www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.35 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.07 р. 10 CNY: 91.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Творческий город
Распечатать

Летние сны Янины Николайчук

01 Августа 2018, 13:26 | Приморье

30 июля в Кавалеровской картинной галерее открылась первая персональная выставка владивостокской художницы Янины Николайчук, представительницы творческой династии семьи художника Владимира Николайчука и ее тети, поэтессы и автора собственных песен Галины Николайчук. Папа Янины живет и работает в Кавалерово, где и выросла Янина, а тетя  живет во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».


 

Художнице – 38 лет. До этого, как признается художница, она картины или продавала, или просто дарила. Выставка называется «Летние сны» и посвящена она в основном сказочной приморской природе, женской красоте; есть тут и натюрморты, пейзажи, портреты.


 

 Янина родилась в Белоруссии в городе Гомеле, выросла в Кавалерово, где в 1995 г. закончила художественную школу, затем в 2005 г. она закончила Владивостокское училище живописи. В 2009 г. участвовала в фестивале народного творчества «Кавалеровские кружева». В настоящее время преподает в частной студии во Владивостоке уроки живописи для детей и взрослых.  Работает в разных техниках: акрил, акварель, масло, графика. Тут и стилизация, и живопись классическая.

На выставке представлено 30 работ. Поддерживают Янину в ее творчестве отец, брат, сестра, тетя, любимый мужчина. Детей у нее пока нет. Кумира в живописи у Янины тоже нет, ей многие художники нравятся и из прошлых веков, и современных. Запомнились ей уроки педагогов училища.

«Выставка замечательная, великолепная, - так оценил талант соотечественницы председатель кавалеровского клуба «Творчество» Сергей Чурсин. - Многоцветье летних красок. Наша галерея пользуется популярностью у владивостокцев, находкинцев, уссурийцев , а также за пределами края...»


 

Председатель фотоклуба «Таежный» Татьяна Советюк добавила, что кавалеровцам всегда приятно открывать для себя новые имена. А поэт Владимир Бухаров посвятил виновнице торжества свои стихи-экспромт:

«Сегодня не знойное лето, а тяга к искусству влечет

Под сень галереи раздетый, но все же прекрасный народ.

Мотивами каждой картины, смотрящей на нас со стены,

Явились прекрасной Янины чудесные «Летние сны».

Она молода, неустанна, в работе, в тиши от подруг

Недавняя девочка Яна с фамилией Николайчук.

От тетушки – славной Галины – и папы Володи взяла их лепту к таланту Янины и в летние сны привнесла.

Вглядевшись сегодня спокойно в холсты, что глядят со стены

Давайте оценим достойно прекрасные «Летние сны»!»

Фото автора. На снимках – Янина Николайчук, Янина вместе с отцом, работы художницы.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: живопись  искусство  приморье  культура  картинная галерея  кавалерово 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru