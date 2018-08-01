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"Сивуч" зазывает приморцев
3-5 августа на турбазе «Сивуч» в Кавалеровском районе состоится традиционный краевой конкурс авторской песни «Сивуч-2018». 3 августа состоится заезд участников, в 19 часов - открытие и гостевой концерт, 4 августа в 12 часов пройдет детский конкурс «Лукоморье», а в 17 часов – открытый конкурс авторской песни, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Вечером 4 августа с 19 до 24 часов будут подведены итоги, награждены победители. Также пройдет конкурс шуточной песни «Морская капуста». 5 августа – день отдыха и выезда с турбазы. Фестиваль проводится районным отделом культуры, районным центром культуры, администрацией турбазы «Сивуч» и активистами бардовского движения.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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