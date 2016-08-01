Билеты на генеральную репетицию Летнего кубка КВН-2016 в Приморье решено пустить в продажу

Генеральная репетиция Летнего кубка КВН-2016 в Приморье пройдет 10 сентября. Посмотреть полноценную версию главного соревнования чемпионов Клуба весёлых и находчивых в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» смогут более 5 тысяч человек. В ближайшее время стартует продажа билетов.

Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте по делам молодёжи, решение сделать репетицию доступной для зрителей принято в связи с большим количеством заявок на участие в розыгрыше бесплатных билетов.

«Уже за первую неделю после старта регистрации число заявок более чем в 10 раз превысило количество имеющихся билетов. В связи с огромным интересом к событию, Администрация Приморского края предложила творческому телевизионному объединению “АМиК” провести запись генеральной репетиции Летнего кубка с участием зрителей. В результате более 5 тысяч зрителей 10 сентября смогут первыми увидеть полноценную версию Летнего Кубка КВН. В ближайшее время начнётся реализация билетов на это мероприятие», – рассказали специалисты.

Напомним, регистрация на участие в розыгрыше билетов на Летний кубок КВН-2016, который пройдет 11 сентября в Приморье, стартовала в сети Интернет 25 июля.

«Порядок такой: проходите предварительную регистрацию, получаете номер и участвуете в жеребьевке. Подать заявку на участие можно по ссылке. Для участия в розыгрыше необходимо указать ФИО, дату рождения, свое муниципальное образование, контактный телефон, электронную почту, место работы, должность, место учебы, класс, курс», – сообщили специалисты департамента.

Регистрация продлится до 18.00 8 августа. 9 августа не позднее 18.00 список с номерами участников розыгрыша будет опубликован на сайте primorsky.ru. 10 августа пройдет открытый розыгрыш билетов на Летний Кубок КВН-2016. Время и место проведения будет сообщено дополнительно.

По словам представителей департамента, в августе билеты на КВН также можно будет выиграть, участвуя в конкурсах ведущих приморских СМИ. Следите за новостями на primorsky.ru.

11 сентября в Приморье сразятся чемпионы Высшей лиги КВН-2014 года – команда «Союз» из Тюменской области и 2015 года – «Сборная Камызякского края по КВНу» из Астраханской области. Стать зрителями игры смогут около 5,5 тысяч гостей и жителей края.

Отметим, Летний кубок КВН – это соревнование чемпионов Высшей лиги. Впервые за всю историю кубка оно перешагнет за линию Урала через Сибирь и придет на Дальний Восток России. Об этом договорились Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и президент Международного Союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков.

Вице-губернатор Приморья Илья Ковалев отмечает, что Летний кубок КВН – это, помимо всего прочего, масштабный федеральный телевизионный проект, подобных которому на Дальнем Востоке еще не проводилось. Миллионы телезрителей увидят игру в эфире Первого канала. Сама игра – это крупнейшее мероприятие, которое дает возможность показать красоту Приморского края не только жителям России, но и гражданам других стран – членов Международного Союза КВН, считает заместитель главы региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.