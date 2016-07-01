Во Владивостоке Николай Цискаридзе проведет просмотр детей-танцоров

Стартовала запись на просмотр у Николая Цискаридзе в Приморье. Прием заявок на просмотр для обучения в Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой стартовал в Приморье. Документы принимаются в электронном виде до 20 августа. Просмотр детей состоится 29 августа на Приморской сцене Мариинского театра.

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в департаменте культуры Приморского края, просмотр будет проводиться по предварительной записи.

«Для этого необходимо заполнить форму и выслать её по электронному адресу vladivostok@vaganovaacademy.ru. Заявки принимаются до 20 августа», – рассказали в ведомстве.

К просмотру приглашаются дети – жители Приморского края, окончившие начальную школу, то есть переходящие из 4 в 5 класс общеобразовательной школы.

«Дети должны прийти на просмотр вместе с одним из родителей или законным представителем. Просмотр будет проводить комиссия, состоящая из преподавателей Академии, во главе с ректором Николаем Цискаридзе. По итогам просмотра, комиссия рекомендует к поступлению в Академию подходящих для обучения кандидатов. Количество мест по целевому набору в Приморском крае ограничено, их всего 12», –рассказали специалисты.

Отметим, просмотр проводится в соответствии с правилами, установленными Академией. Все этапы пройдут в один день. На просмотре представители Академии оценят наличие профессиональных качеств поступающих. Кроме того, медицинская комиссия оценит соответствие физических данных абитуриентов.

Специалисты департамента также добавили, что обучение детей по программе среднего профессионального образования бесплатное. Медицинское обслуживание детей также бесплатное, при наличии медицинского полиса.

«Родителям необходимо внимательно ознакомиться с условиями просмотра и подготовить необходимые документы. Подробную информацию о просмотре можно узнать здесь. Консультацию специалистов можно получить и по телефонам: 8(423)2412684, 8(423)2412782, 8(423)2412759. Они работают с 9.00 до 18.00 по владивостокскому времени. Форма заявки на просмотр в формате MS Word», – добавили в ведомстве.

В данный момент рассматривается два варианта обучения приморских детей в Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой.

Первый вариант – в 2016-2017 учебном году обучение будет проходить в Академии в Санкт-Петербурге. Все учащиеся в течение учебного года проживают в интернате Академии. После дети возвращаются во Владивосток и продолжают обучение уже в Приморском филиале.

Второй – с 2016-2017 учебного года Академия проводит обучение во Владивостоке, на базе нового филиала. Иногородние дети будут размещены в интернате. Обучение проводят преподаватели Академии.

«Окончательный вариант места обучения будет объявлен родителям 29-30 августа, в период проведения просмотра», – рассказали в ведомстве.

Напомним, соглашение о создании филиала Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой в Приморье подписали Губернатор края Владимир Миклушевский и ректор академии, народный артист России Николай Цискаридзе 18 июня 2016 года в музее старейшей балетной школы в мире.

Инициатива о создании филиала петербургской Академии Русского балета в Приморье исходила Губернатора края Владимира Миклушевского и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, который взял под свое покровительство вопросы развития культуры региона.

На майской встрече с руководителем Приморья Президент поддержал открытие в крае филиала Академии. Отметим, что во Владивостоке с 1 января этого года по поручению главы государства открыта Приморская сцена Мариинского театра. Создание здесь филиала балетной академии помогло бы решить задачу подготовки профессиональных кадров для этой развивающейся театральной площадки Мариинки.

Справочно: Академия русского балета имени А.Я. Вагановой относится к числу старейших балетных школ мира. С её именем связаны расцвет и всемирное признание русской балетной школы. Основанная императрицей Анной Иоановной в 1738 году "Танцо́вальная Ея Императорского Величества школа" до сегодняшнего дня не прекращала работу ни на один день, даже в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда здесь шел учебный процесс. В этом году - 274й по счету выпуск.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.