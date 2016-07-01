В Центре Современного Искусства "Заря" проходит фото выставка секретных объектов Приморья (Фото)

29 июня в Центре Современного Искусства «Заря» Сергей Новиков презентовал свой проект под названием «Скрытое». Над созданием выставки Сергей провёл около месяца, собрав массу интересной и познавательной исторической информации, представленной как в его собственной газете «ЗАТО», так и в экспликациях к фотоработам, на основе которых каждый может составить своё собственное мнение об экспозиции. Об этом сообщил корр. «Золотого Рога» с места события.

Сергей Новиков: «Мой проект посвящён тому, что обычно ускользает от глаз обывателя. В основе лежит исследование настоящего и о, до недавнего времени в прошлом, закрытых территориальных образованиях, таких, как Фокино, Большой Камень, также я проследил за недавним прошлым города Владивостока. Соответственно, я выстраивал некие образы в соответствии с полученной информацией от СМИ и городских мифов, созданных жителями нынешними и прошлыми. Таким образом, я смешал документальную фотографию с постановочной до той степени, когда зритель перестаёт понимать, где постановка, а где реальность. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что тексты, сопровождающие изображения очень важны. Желаю всем приятного просмотра».

«Проект обращается, с одной стороны, к режиму секретности принятия решений, присущему властным структурам государства, с другой – к особому способу функционирования некоторых избранных территорий, анализируя также состояние части общества, непосредственно привлечённой к этой деятельности, переходные периоды и последствия смены охранительного режима на стимулирующий. В начале 90-ых жители Владивостока избавились от штампов ЗП (закрытый порт) в паспортах, город был вычеркнут из списка запрещённых для посещения иностранцами, а в 2015 г. провозгласил себя «свободным портом». В том же году город Большой Камень Приморского края был лишён статуса ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование), превратившись в ТОР (территория опережающего развития). Соседний от него Фокино не планирует расставаться со статусом закрытого, ограждая нежелательную публику от пункта базирования ТОФ (Тихоокеанского флота). Несмотря на то, что эти два города показывают принципиально разные пути развития, их администрациям по-прежнему свойственна частая сменяемость, непрозрачность и неоднозначность в принятии решений. Глобальный проект развития судоверфи в Большом Камне сосуществует с тайной вокруг строительства угольного терминала в ближайшей бухте Суходол, а страсти вокруг выборов сити-менеджера не утихают уже долгое время. Охрана военно-морской базы в Фокино успешно сочетается городскими управленцами с зачисткой береговой полосы от частной застройки и строительством новых хранилищ радиоактивных отходов в бухте Сысоева…» - пишет на своем сайте Сергей Новиков.

Представленная экспозиции будет доступна для всех желающих в течение двух людей. Не пропустите уникальную в своём роде фотовыставку, отражающую остросоциальные и исторические проблемы как Владивостока, так и всего Приморского края в целом.

Алексей РОГОЖИН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.