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Презентация театрального проекта "Большие гастроли" состоится на ВЭФ во Владивостоке
Восточный экономический форум пройдет 11–13 сентября во Владивостоке. Крупнейшая театральная программа, реализуемая Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации, будет представлена в рамках двух блоков деловой программы – «Дальний Восток – новое качество жизни» и «Мы соседи: зарабатываем, сотрудничая».
Проект «Большие гастроли» был создан в 2014 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он представляет собой масштабные гастроли ведущих драматических и музыкальных театров страны с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, с участием звезд отечественного театра. Программа реализуется во всех 85 регионах России. В ней участвуют более 250 ведущих театров. За время существования проекта зрители увидели около 2000 спектаклей.
«Федеральная программа «Большие гастроли» направлена на формирование единого культурного пространства России. Презентация проекта в рамках Восточного экономического форума будет способствовать увеличению зрительской аудитории, повышению качества театрального продукта в регионе и творческому обмену государственных театров Дальневосточного федерального округа», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
В рамках ВЭФ-2018 будут представлены успешно реализованные и перспективные гастрольные проекты на территории Дальнего Востока, порядок участия в программе и получения финансовой поддержки для гастролей дальневосточных театров, а также возможности партнерства с проектом «Большие гастроли».
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