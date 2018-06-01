Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Русские книги в дар – на фестивале пусанской книги
Во Владивостоке, в муниципальной библиотеке БУК, 24 мая состоялось торжественное открытие «Уголка Пусана» в рамках фестиваля Пусанской книги.
Его организаторы – администрация Владивостока и города-побратима Пусана (Республика Корея). В церемонии открытия принимали участие глава Владивостока Виталий Веркеенко, представительная делегация из администрации города Пусана. А также представители краевых и городских властей, общественности, от лица корейской диаспоры в мероприятии участвовал Валентин Пак, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), известный издатель.
Около двух тысяч книг на корейском языке подарила Владивостоку администрация города Пусана (Республика Корея). Книги пополнили фонды не только городской молодёжной библиотеки «Бук», но также других муниципальных библиотек краевой столицы.
Цель акции – знакомство приморцев с корейской литературой, привлечение в библиотеки школьников, студентов-востоковедов, всех, кто изучает корейский язык, интересуется культурой и языком Страны утренней свежести.
«Пусан – один из старейших городов-побратимов Владивостока, – отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко, – Мы благодарны за идею – создать в городе «Уголок Пусана». Думаю, что это событие будет способствовать нашему дальнейшему сотрудничеству и дружбе».
Глава города отметил, что в Пусане есть «Уголок Владивостока». Он был создан в 2014 году и представлен макетом нашего Токаревского маяка.
В ответном приветственном слове начальник департамента планирования и управления делами администрации Пусана господин Ли Бёнг Чжин сказал: «Для нас это очень важный шаг, мы рады поделится частицей корейской культуры с нашими соседями. Планируем пополнять эту книжную коллекцию».
Валентин Пак, в рамках фестиваля, преподнёс в дар корейской стороне первый книжный подарок – 20 книг издательства «Валентин» из серии «Земля вольной надежды» историко- краеведческой тематики. Среди них – уникальный трёхтомник «Путешествие на Восток наследника цесаревича. Путевые заметки князя Э.Э. Ухтомского» «Первые корейские семью Южно-Уссурийского края», «Переселение корейцев на Дальний Восток России. 1860-1880 годы».
– Мне, как человеку с корейскими корнями и русской душой, очень приятно участвовать в этом событии, где происходит обмен духовными ценностями – книгами, – сказал Валентин Пак, председатель АКОРП. – Во Владивостоке, в сквере городов-побратимов, недалеко от арки Пусана, находится единственный в России памятник, посвящённый дружбе русского и корейского народа. Его установила корейская диаспора. Сегодня мы дарим книги на русском языке с надеждой, что в Пусане появится книжный зал Владивостока.
Представители корейской стороны с большой благодарностью приняли этот дар, заверив, что книги непременно займут почётное место на владивостокских стеллажах в современной городской библиотеке Пусана, строительство которой завершится в 2019 году.
Проект планируют расширять. Чем больше в Корее будут знать о Приморье и его столице, тем крепче будут наши побратимские связи, тем больше появится новых совместных программ.
На фото: приветственное слово главы Владивостока Виталия Веркеенко, выступление начальника департамента планирования и управления делами администрации г. Пусана господина Ли Бёнг Чжина, торжественный момент – перерезается красная ленточка, Валентин Пак, председатель АКОРП, вручает книги в дар господину Ли Бёнг Чжину, корейские барабанщики – украшение фестиваля пусанской книги.
Лариса РЕКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото автора, Александры КИМ, Анастасии КОТЛЯРОВОЙ.
Новости тематики
- Русские книги в дар – на фестивале пусанской книги
- Во Владивостоке отметят национальный якутский праздник Ысыах
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Приморская картинная галерея приглашает прикоснуться к северу
- Поругались начистоту
- Неделя книгодарения прошла в школах Приморья
- Театр на лопату. И хорошо
- "В неглубокой канаве торчит…"
- После капитального ремонта вновь зажег свои огни Владивостокский цирк
- Приморский драматический театр им. М. Горького внесли в список на реконструкцию
Новости раздела
- Русские книги в дар – на фестивале пусанской книги
- Во Владивостоке отметят национальный якутский праздник Ысыах
- "Ростелеком" представляет сервис "Мультискрин": смотри ТВ там, где удобно
- На страже славянского мира
- "Ночь музеев-2018" раскрыла "Шедевры запасников" и будущее музейного движения во Владивостоке
- Верещагин без апофеоза
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X
- Во Владивостоке раскрыли секреты "street-фото"
- Во Владивостоке интеллектуалов пригласили на "Завалинку"
- Фестиваль творчества "Зеленая прищепка" пройдет в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
- Один из крупнейших производителей техники откроет в Приморье свое производство
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
- Новый мост на Дальнем Востоке позволит сэкономить на логистике миллиарды рублей
- В Приморье подсчитали морской урожай
- Рыбоперерабатывающий завод построят на Курилах под инвестквоты
- Валерий Мишин: Для объединения двух Корей потребуются триллионы долларов и долгие годы
- Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век